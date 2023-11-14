إعلان القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية للدورة السادسة 2023 / 2024

لندن-“القدس العربي”: أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، راعي “جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية”، القائمة الطويلة لدورتها السادسة للعام 2023/2024، التي فتحت أبواب التقديم للفترة من الأول من مارس وحتى الحادي والثلاثين من مايو 2023. وتقدّم للجائزة في هذه الدورة (198) مجموعة قصصية، من (23) دولة عربية وأجنبية. وكانت إدارة الجائزة قد أعلنت عن لجنة التحكيم المؤلّفة من:

الدكتورة / شهلا العجيلي – رئيسًا

الدكتور / شعيب حليفي – عضوًا

الدكتور / فهد حسين – عضوًا

الدكتورة / سعداء الدعّاس – عضوًا

الدكتورة / ميشيل هارتمان – عضوًا

وقد اتخذت لجنة التحكيم معايير خاصّة بها لتحكيم المجاميع القصصيّة لهذه الدورة، تمثّلت في التركيز على العناصر التالية:

جدّة وجودة بناء النصّ، وتدلّ عليه طريقة السرد التي يتّخذها الكاتب، ومدى نجاحه في إقناع المتلقّي بها، ومناسبتها لفنّ القصّ. تمتّع النصّ بالإبداع، وهو القوّة الملهمة الحاضرة في النصّ. فصاحة اللغة، وتعني ابتكار صيغ جمل وتراكيب جديدة، وخلوّها من الأخطاء النحويّة والإملائيّة، وصحّة بناء الجملة العربيّة. جودة المعالجة الفنيّة، وتعني قدرة الرؤية الفنيّة للنصّ على طرح القيمة الإنسانيّة التي يتغيّاها النصّ. حضور تقنيّات القصّ التي تحدث الأثر في المتلقّي، من مثل: المفارقة، وكسر أفق التوقّع، وتوظيف الحكاية، والانزياح عن المألوف، ومحاكاة النصوص. تمتّع الفضاء النصّي بالخصوصيّة، إمّا من خلال محليّته، وإمّا من خلال انفتاحه على آفاق ثقافيّة مغايرة.

ودارت خلال الأشهر الماضية اجتماعات، ونقاشات، ومداولات متعددة ومطوّلة بين أعضاء اللجنة للوصول إلى أهم المجاميع القصصيّة التي تستحق بجدارة أن تكون حاضرة في القائمة الطويلة للجائزة، والمكوّنة من عشر مجاميع، تقدّم مشهدًا إبداعيًا قصصيًا عربيًا دالاًّ على أهمية فن القصة القصيرة العربية، ولائقًا بسعي “جائزة الملتقى” للوصول إلى منجز ثقافيّ أدبيّ نوعيّ، وهي الجائزة الأرفع في مجال القصة القصيرة العربيّة، ممّا حدا بكلّ من جامعة الشرق الأوسط الأمريكيّة، ودولة الكويت لتكون حاضنة لها.

وتزامنًا مع إعلان القائمة الطويلة للجائزة، أشاد الأديب طالب الرفاعي، مؤسس الجائزة، ورئيس مجلس أمنائها، بالدعم السخي الذي تقدّمه جامعة (AUM) لدعم الجائزة وتشجيعها، لافتًا سعادته إلى النجاحات المتوالية التي حققتها الجائزة، إذ بات يُنظر إليها بوصفها الجائزة الأهم للقصة القصيرة العربية، وهي التي تمثّل دولة الكويت في “منتدى الجوائز العربية”. كما أشاد بالجهد السخيّ والمخلص الذي قامت به لجنة التحكيم لهذه الدورة، متمنيًا لها النجاح، في المضي قدمًا في عملية التحكيم وصولًا لإعلان المجموعة الفائزة.

وقد جاءت القائمة الطويلة للدورة السادسة 2023/2024 ممثلة بتسع دول عربية، على النحو الآتي:

القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للدورة السادسة 2023 / 2024

الرقم عنوان المجموعة اسم الكاتب البلد الناشر 1 الرسائل المفقودة للمدعو آدم حلزون محمد المطرفي السعوديّة منشورات جدل 2 المَقْطَر عبدالهادي الجميل الكويت دار أثر 3 امرأة عند النافذة رامي الطويل سوريا دار الساقي 4 ثملًا على متن دراجة هوائية إسماعيل الغزالي المغرب منشورات المتوسط 5 دمى حزينة سمير الفيل مصر مؤسسة بتانة الثقافية 6 دو ، يَك روعة سنبل سوريا دار ممدوح عدوان 7 سترى ما أتخيّله سعد هادي العراق دار نينوى 8 شياطين الدومينو منى مرعي لبنان دار النهضة العربية 9 كأنّه هو هشام النهّام البحرين اسكرايب للنشر 10 وقت قصير للهلع يحيى سلام المنذري عُمان دار عرب

علمًا بأن جائزة الملتقى ستُعلن عن القائمة القصيرة المكوّنة من خمس مجاميع قصصيّة بتاريخ 15 ديسمبر2023، كما ستجتمع لجنة التحكيم في الكويت في منتصف شهر يناير 2024 لاختيار الفائز، الذي سيحصل على مبلغ (عشرين ألف دولار أمريكيّ ودرع وشهادة الجائزة)، في حين يحصل كل كاتب في القائمة القصيرة على مبلغ (خمسة آلاف دولار أمريكي ّ ودرع وشهادة الجائزة). وأنّ حرم جامعة الشرق الأوسط الأمريكيّة في الكويت سيشهد احتفاليّة الجائزة، ونشاطها الثقافي لهذه الدورة، المتمثّل بإقامة مؤتمر الجائزة الأول للقصة القصيرة العربيّة، وذلك بمشاركة كوكبة من كتّاب القصّة القصيرة العربيّة، ونقّادها، وعدد من الناشرين، والمترجمين العالميّين.