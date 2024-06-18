منوعات | أبيض و أسود

إعلان لوجبة “المنسف” يثير غضب الأردنيين عبر مواقع التواصل- (فيديو)

18 - يونيو - 2024

لقطة شاشة من مقطع الفيديو

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“القدس العربي”:

أثار إعلان لمطعم أردني يقدم وجبة “المنسف” غضبًا واسعًا بين الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوه بـ”الإساءة لقيم الأردنيين وتشويه صورتهم”.

واعتبر الكثيرون أن الإعلان يشكل إساءة كبيرة للأردنيين لكونه أظهر الأردني بمظهر همجي ويتصرف بدون أدب أو احترام حين شعوره بالجوع والرغبة بالأكل، وذلك لما أظهره الإعلان من تعبيرات وجه وإيماءات، كما أن دخول الأشخاص الذين أدوا الإعلان إلى المطعم جاء بشكل يظهر الأردني بمظهر البلطجي المتهجم على المحل التجاري، وليس زبوناً جاء ليطلب وجبته بكل احترام وخلق.

كما أظهر الإعلان عبر مقطع الفيديو أن قيادة أحد الأشخاص بطريقة مخالفة لأنظمة السير، وذلك من خلال أخذ السيارة يميناً ويساراً وهو فعل يعاقب عليه القانون.

وطالب أردنيون غاضبون بحذف الإعلان ومحاسبة المطعم والقائمين على إعداد مقطع الفيديو “المسيء”.

وإثر ذلك، قدَّم المطعم اعتذاره عن المقطع المتداول، مؤكدا أنه ليس إعلانا مدفوعًا، وأنه طلب من الأشخاص الذين “أعدوه بأنفسهم” حذفه لكنهم رفضوا لأنه “حقق لهم مشاهدات عالية”، بحسب ما أكده ناشطين.

ويُعدّ “المنسف”، الذي يوصف بأنه “سيد المائدة الأردنية”، الطبق الوطني الأردني الذي ترتبط نشأته بحرب قديمة وتطور تاريخي، وصمد على مدى آلاف السنين في الأردن، رمزاً للأصالة وكرم الضيافة.

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  1. يقول Suleiman Hatamleh:
    يونيو 26, 2024 الساعة 1:01 م

    الممثلين والمنفذين والقائمين على هذا الاعلان التافه مثل صحابه ليسوا أردنيين .

    رد
  2. يقول خالد محمود الحياري:
    يونيو 26, 2024 الساعة 1:29 م

    المنسف طعام يملأ المعده ليس أكثر ولكن التصوير والهمجيه والأداء الركيك والفجع والتهكم على البشر وخلو المحتوى من أدنى درجات الأدب حتى مع الطعام ما يصل لمرحلة السذاجه والانحطاط…

    رد
  3. يقول حسام الدين الشعلان:
    يونيو 27, 2024 الساعة 2:04 ص

    أعوذ بالله
    تخسا

    مقدمي الاعلان الإثنين متعمدين الإساءة لنا كشعب أردني
    الشعب الأردني من أرقى الشعوب
    خصوصاً عندما نجلس على سدر المنسف
    هذي الهمجيه
    وهذي الأشكال لا تمثلنا
    ويجب أن يتم معاقبتهم

    رد
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