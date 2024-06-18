إعلان لوجبة “المنسف” يثير غضب الأردنيين عبر مواقع التواصل- (فيديو)

“القدس العربي”:

أثار إعلان لمطعم أردني يقدم وجبة “المنسف” غضبًا واسعًا بين الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوه بـ”الإساءة لقيم الأردنيين وتشويه صورتهم”.

واعتبر الكثيرون أن الإعلان يشكل إساءة كبيرة للأردنيين لكونه أظهر الأردني بمظهر همجي ويتصرف بدون أدب أو احترام حين شعوره بالجوع والرغبة بالأكل، وذلك لما أظهره الإعلان من تعبيرات وجه وإيماءات، كما أن دخول الأشخاص الذين أدوا الإعلان إلى المطعم جاء بشكل يظهر الأردني بمظهر البلطجي المتهجم على المحل التجاري، وليس زبوناً جاء ليطلب وجبته بكل احترام وخلق.

كما أظهر الإعلان عبر مقطع الفيديو أن قيادة أحد الأشخاص بطريقة مخالفة لأنظمة السير، وذلك من خلال أخذ السيارة يميناً ويساراً وهو فعل يعاقب عليه القانون.

إعلان مسيئ للأردنيين

عمره ما كان الاردني بلطجي وجوعان وعمره ما كان اكل المنسف بهاي الطريقه

لازم يتحاسبوا على هيك إعلان pic.twitter.com/e3B7WdsT0M — الاء المجالي (@AlaaAlMajalii) June 17, 2024

وطالب أردنيون غاضبون بحذف الإعلان ومحاسبة المطعم والقائمين على إعداد مقطع الفيديو “المسيء”.

وإثر ذلك، قدَّم المطعم اعتذاره عن المقطع المتداول، مؤكدا أنه ليس إعلانا مدفوعًا، وأنه طلب من الأشخاص الذين “أعدوه بأنفسهم” حذفه لكنهم رفضوا لأنه “حقق لهم مشاهدات عالية”، بحسب ما أكده ناشطين.

مطعم ( مد وافلح ) يقدم اعتذاره عن فيديو المنسف ويوضح أنه إعلان غير مدفوع وأنه على رغبة الأشخاص أنفسهم وأنه طلب منهم حذف الفيديو ولم يتجاوبوا لغاية الٱن. هذا الفيديو مسيء للمجتمع الأردني بشكل واضح وصريح pic.twitter.com/W6ulQLgh6z — عُدي المهداوي 🇯🇴 (@odai95w) June 17, 2024

ويُعدّ “المنسف”، الذي يوصف بأنه “سيد المائدة الأردنية”، الطبق الوطني الأردني الذي ترتبط نشأته بحرب قديمة وتطور تاريخي، وصمد على مدى آلاف السنين في الأردن، رمزاً للأصالة وكرم الضيافة.