إعلان مفاجئ من الفرنسي فاران باعتزال كرة القدم

باريس: أعلن الفرنسي رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي، وريال مدريد الإسباني، السابق، اعتزاله كرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن فاران (31 عاما) انضم لفريق كومو، الصاعد حديثا للدوري الإيطالي لمدة عامين بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي، ولكنه تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته الأولى مع الفريق في مباراة بكأس إيطاليا أمام سامبدوريا.

وفي آب/ أغسطس الماضي، تم رفع اسم اللاعب الفرنسي الدولي من قائمة الفريق للموسم الجديد، واضطرته الإصابة حاليا على إنهاء مسيرته.

وفي منشور على “إنستغرام”، قال فاران “: “وهكذا، تبدأ حياة جديدة خارج الملعب. سأظل مع كومو. ولكن بدون استخدام حذائي وواقيات الساق. وهو أمر أتطلع إلى مشاركة المزيد عنه قريبا”.

وأضاف: “حاليا، ولكل مشجعي الأندية التي لعبت لها، لزملائي، والمدربين والعاملين.. من أعماق قلبي، شكرا لأنكم جعلتم هذه الرحلة مميزة بشكل أكثر مما كنت أحلم به”.

في المجمل، لعب فاران 480 مع الأندية المختلفة على مدار مسيرة استمرت 14 عاما والتي شهدت تتويجه بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع الريال، بالإضافة لخوضه 93 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي في طريقه للتتويج بكأس العالم 2018.

(د ب أ)