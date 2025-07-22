إعلان نتائج التحقيق في أحداث الساحل… واجتماع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين غداً

دمشق ـ «القدس العربي»: أكد اثنان من أبرز زعماء مشايخ العشائر في سوريا، دعمهما للسلطات في سوريا، والتحرك في حال “عجزت”، وذلك في معرض حديثهما عن الاشتباكات التي شهدتها مدينة السويداء.

وقال الشيخ منصور حمد النادر، وهو من شيوخ قبيلة النعيم “إنه بعد أن غدرت مجموعات الهجري بقوات الأمن الداخلي، فإننا عدنا للتحرك لأن هذه الحكومة هي من الشعب، ونحن نقف وراءها، والدولة هي الأب لكل أبنائها، وعندما طلبت منا التوقف والخروج استجبنا لندائها، وكذلك الأمر في المرة الثانية وحتى في المرة الثالثة الأخيرة، لكن مجموعات الهجري ظلت تواصل قتالها محاصرة (أول من أمس) أهلنا في عريقة حسب اتصال ونداء تلقيناه منهم”.

وتابع: نحن مع كل ما يصدر عن الدولة وسنقدم لها كل الدعم وهي التي تدير الأمور، ولسنا فوق قراراتها، ولكن إذا ما عجزت فإن قوات العشائر موجودة.

فيما قال الشيخ زايد الطحان، وهو من شيوخ قبيلة النعيم، إن حكومة الرئيس أحمد الشرع هي حكومة الأغلبية والعشائر هم من ضمن الأغلبية، ولن يكسروا قراراتها، وإن كانت هناك ملاحظات على الأداء لكن الإدارة السورية الحالية تمثلهم ويشعرون أنهم جزء منها.

وأضاف: إذا كانت سوريا الحالية لا تعجب الهجري فليتركها وليغادرها، أما إن كانت هناك أخطاء من الحكومة فليعطها الفرصة وحتى نحن مستعدون لنتظاهر معه ضد هذه الأخطاء.

في سياق آخر، كشفت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري عن مقتل أكثر من 1426 شخصاً من المدنيين بينهم عسكريون سابقون أجروا تسويات، وأيضاً عناصر من فلول نظام بشار الأسد، مشيرة إلى تورط أفراد كانوا تحت لواء فصائل مقاتلة وآخرون لم يلتزموا بالأوامر العسكرية، مؤكدة أنها سلمت لائحتين للمشتبه بهم إلى النيابة العامة في القضاء.

إلى ذلك، ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مصادر لم يُكشف عن هويتها، أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بيريك سيرأس اجتماعا مع مسؤولين كبار من إسرائيل وسوريا اليوم الخميس.

ولم يتضح بعد مكان انعقاد الاجتماع، لكن الموقع أشار إلى أنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا وزيادة التنسيق والتواصل.