إغلاق القنصليات الإيرانية في ألمانيا يكشف تناقضات سياسة بيربوك مع إسرائيل

برلين ـ “القدس العربي”:

بعد اعلان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس أن ألمانيا قررت إغلاق القنصليات الإيرانية الثلاث على أراضيها ردا على إعدام طهران المعارض الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية جمشيد شارمهد، كشفت وسائل اعلام ألمانية تناقضات سياسة بيربوك الخارجية وتقلباتها السياسية.

وقالت أنالينا بيربوك في كلمة نقلها التلفزيون من نيويورك إنها “قررت إغلاق القنصليات العامة الإيرانية الثلاث في فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ” بعد “اغتيال” المعارض على يد “نظام ديكتاتوري وجائر”.

ودانت وزارة الخارجية الإيرانية الخطوة الألمانية واصفة إياها بأنها “قرار غير عقلاني” و”لا يمكن تبريره”، وقالت إن القائم بالأعمال الألماني استدعي لإبلاغه “احتجاجا شديدا”.

ستؤثر عمليات الإغلاق على 32 وكيلا قنصليا يعملون في المواقع الثلاثة، وفقا لوزارة الخارجية الألمانية

وكانت ألمانيا استدعت سفيرها لدى طهران ماركوس بوتسل للتشاور. وستؤثر عمليات الإغلاق على 32 وكيلا قنصليا يعملون في المواقع، وفقا لوزارة الخارجية الألمانية.

بحسب مجلة شبيغل الألمانية فإن اغلاق القنصليات الإيرانية يحمل مفارقات في موقف الوزيرة الألمانية، ففي منتصف أكتوبر، دعاها رئيس الوزراء في ولاية هسن، بوريس راين، إلى إغلاق القنصلية الإيرانية في فرانكفورت، بعد أن اتهم الدبلوماسيين هناك بتبرير السياسات القمعية للنظام الإيراني ضد إسرائيل. وقتها، رفضت بيربوك الطلب، مشيرةً إلى أن أي خطوة لإغلاق القنصليات الإيرانية قد تجرّ إلى إغلاق السفارة الألمانية في طهران، وهو ما وصفته حينها بأنه “غير مجدٍ”.

ولكن، بعد إعدام شارمهد، تغير الموقف الألماني فجأة، لتصبح تلك الخطوة “صحيحة” رغم أنها كانت “خاطئة” قبل أسبوعين فقط. ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية صنع القرار، وما إذا كانت الدوافع سياسية أكثر من كونها إنسانية.

السياسة الألمانية الحذرة

وتكشف حادثتا جمشيد شارمهد وجينا مهسا أميني، الشابة التي قتلت على يد الشرطة الأخلاقية في إيران، السياسة الألمانية المترددة تجاه إيران. فرغم دعوات بيربوك لسياسة خارجية نسوية تدافع عن حقوق النساء، جاء رد فعلها هادئاً بشكل غريب بعد وفاة أميني.

أخيراً، تشير هذه السياسة إلى حيرة ألمانية في التعامل مع النظام الإيراني، الذي يعد فاعلاً رئيسياً في نزاعات إقليمية في غزة ولبنان واليمن.

دعم غير مشروط لإسرائيل؟

وكانت القناة الإخبارية الثانية الألمانية قد نشرت تقريراً بعنوان *انقياد غير مشروط للاتجاه الإسرائيلي*، يبرز الانتقادات التي تواجهها الحكومة الألمانية بقيادة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بسبب موقفها تجاه الحرب في غزة. ويشير التقرير إلى تصاعد الانتقادات الدولية إزاء سلوك إسرائيل، إذ تتهم منظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي وحتى الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطالب بوقف العمليات العسكرية.

وذكر التقرير حادثة مقتل عائلة ألمانية من أصل فلسطيني في غزة، والتي واجهت انتقادات محدودة في ألمانيا دون ردود فعل حازمة. وفي أواخر أكتوبر من العام الماضي، قُتل ستة فلسطينيين/ألمان في قطاع غزة، كانوا في زيارة هناك قبل اندلاع الحرب، إثر غارة إسرائيلية أسفرت أيضاً عن مقتل حوالي 40 مدنياً. وادعت السفارة الإسرائيلية في برلين أن الهدف كان عسكرياً متعلقاً بأحد الفصائل، إلا أنها لم تقدم أي أدلة تدعم هذا الادعاء، حسبما أورد التقرير.

على مدار أكثر من عام، لم تتخذ الحكومة الألمانية أي خطوات تجاه هذه الحادثة. وبحسب التقرير، أعلنت النيابة العامة الألمانية عدم اختصاصها بالقضية، رغم أنه من المفترض أن يكون واجبها فتح تحقيق. وصرح ألكسندر شفارتس من المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، والذي يمثل الضحايا، قائلاً إن “النيابة لا ترى قرائن على جريمة حرب”.

يثير هذا التساؤلات حول مدى التزام ألمانيا بالحياد، وهل تغض الطرف عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟ وهل تقدم الحكومة الألمانية “الدولة الصديقة” على حساب تطبيق القانون الدولي؟