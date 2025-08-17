إغلاق المجال الجوي في إسرائيل بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل، وأن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وقال الجيش في بيان: “رصد سلاح الجو إطلاق صاروخ من اتجاه اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية، ومنظومات الدفاع تعمل لاعتراض التهديد”.

وأضاف: “يُطلب الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية”.

وأشار البيان إلى أنّ “صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل جراء إطلاق الصاروخ اليمني”.

وقالت قناة (12) الخاصة إنه “تم إغلاق المجال الجوي في إسرائيل لفترة وجيزة جراء اعتراض الصاروخ”.

فيما ذكرت “قناة 7” الإسرائيلية الخاصة أنه ومنذ استئناف القتال في قطاع غزة قبل حوالي 5 أشهر، أطلق الحوثيون حوالي 70-75 صاروخا باليستيا على إسرائيل، ونحو 20 طائرة مسيرة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن عدوان إسرائيلي استهدف محطة كهرباء “حزيز” المركزية في صنعاء، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة.

(الأناضول)