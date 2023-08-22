إغلاق المجال الجوي لموسكو بعد هجمات طائرات مسيرة أوكرانية

موسكو: ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكبر ثلاثة مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول للوكالة لم تكشف عن هويته: “المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو”.

وأضاف “لا يتم استقبال الرحلات الجوية وأُرجأت الرحلات المغادرة”.

وأعلنت روسيا عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء استهدف بعضها موسكو.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت “طائرتين مسيرتين هجوميتين” فوق منطقة موسكو.

وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تليغرام “أسقط الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين هجوميتين، واحدة في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاستسي”، مضيفا أن أجهزة الطوارئ تحركت للاستجابة للحادث.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن الجيش أسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وذكرت شاهدة عيان كانت بالقرب من تشاستسي أنها سمعت دوي أربعة انفجارات بعد الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت غرينتش).

(وكالات)