إغلاق المدارس في بلدة حوارة بالضفة الغربية الأحد بسبب”عدوان الاحتلال الإسرائيلي”

نابلس: أعلنت مديرية تربية جنوب نابلس بالضفة الغربية تعليق الدوام لطلبة المدارس في بلدة حوارة، يوم الأحد، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.

وقالت المديرية في بيان نقلته وكالة”معا” مساء السبت، إن هذا القرار جاء بعد التشاور مع القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس وبلدية حوارة ومؤسسات البلدة.

وباركت فصائل فلسطينية عملية إطلاق نار في نابلس شمال الضفة الغربية، عصر يوم السبت، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وقالت حركة “حماس” في بيان “نبارك عملية إطلاق النار البطولية في بلدة حوارة بشمال الضفة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن سياسات إسرائيل وممارساتها على امتداد الساحات “ستشعل مزيدا من نار المواجهة في وجهها ومقاومتنا حاضرة لمواصلة نهج الاشتباك حتى تحرير أرضنا”.

وعلقت الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين على العملية بالقول: “الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، والعدوان والإرهاب الإسرائيلي لا يقابل إلا بتصعيد المقاومة بكل أشكالها”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن “عملية إطلاق نار تخريبية” استهدفت عددا من الإسرائيليين، قتل اثنان منهم في بلدة حوارة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت “ملاحقة المشتبه بهم ونشرت الحواجز في المنطقة”.

(د ب أ)