إغلاق جزئي لملعب سان جيرمان بسبب هتافات معادية لمجتمع الميم

31 - أكتوبر - 2024

مشجعو باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس في باريس

باريس: سيضطر باريس سان جيرمان لإغلاق جزء من مدرجات ملعبه عندما يستضيف تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد معاقبته بسبب هتافات معادية لأعضاء مجتمع الميم خلال مواجهة ستراسبورغ في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقضت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي الأربعاء بإغلاق مدرج أوتويلفي ملعب بارك دي برانس في باريس جزئيا لمباراة واحدة، وتدخل العقوبة حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأدانت رابطة الدوري الفرنسي في وقت سابق تلك الهتافات، وأعلن وزير الرياضة الفرنسي جيل أفيرو الأسبوع الماضي أن مباريات دوري كرة القدم المحلي في الدرجتين الأولى والثانية قد تتوقف مؤقتا أو تلغى تماما إذا وقعت المزيد من حوادث الهتافات أو العنف تجاه المنتمين لمجتمع الميم.

ويستضيف باريس سان جيرمان المتصدر فريق لانس السبت.

(رويترز)

