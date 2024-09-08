إغلاق جميع المعابر الحدودية بين إسرائيل والأردن- (صور)

عمان- رام الله: أعلنت إسرائيل، الأحد، إغلاق جميع المعابر الحدودية البرية مع الأردن، بعد حادثة إطلاق نار أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين عند معبر اللنبي، بين الأردن والضفة الغربية.

وقالت هيئة المعابر الإسرائيلية في بيان: “تقرر بتوجيه من الأجهزة الأمنية وقف نشاط معابر إسحاق رابين الحدودي (وادي عربة) البري بالقرب من إيلات، واللنبي (جسر الملك حسين) ونهر الأردن (جسر الشيخ حسين) بالقرب من بيت شان في الوقت الحاضر”.

وأضافت، وفق ما نقلت عنها القناة (12) الإسرائيلية الخاصة: “ننصح الركاب بتحديث معلوماتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة قبل الوصول إلى المعابر المذكورة”.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية (تتبع وزارة الداخلية)، العقيد عامر السرطاوي في بيان “أعلن عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر”.

ويطلق على الجانب الذي وقعت فيه العملية “معبر اللنبي” وفق التسمية الإسرائيلية، وهو معبر يتوسط المعبر الحدودي الواقع على الجانب الأردني، المسمى جسر الملك حسين، والجانب الفلسطيني المسمى معبر الكرامة.

ودعا السرطاوي مستخدمي الجسر إلى “التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أي تغير في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول”.

فيما ذكر تلفزيون فلسطين (رسمي)، أن “الاحتلال أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين”، ويقصد به معبر اللنبي.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين)”.

وأغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية والقريبة من المعبر، ونصب حواجز جديدة عليها.

وتوقفت الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس دون تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفق ما ذكرت إدارة المعابر والحدود الفلسطينية في بيان مقتضب.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته العسكرية على الحواجز المؤدية لمدينة أريحا. كما احتجز الجيش عمالا وسائقين في المعبر، دون معرفة هوياتهم.

وقُتل 3 إسرائيليين عقب إصابتهم بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار، صباح الأحد، على الجسر الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وفق إعلام عبري.

وقالت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي) إن “3 مصابين في الخمسينات من عمرهم قُتلوا جراء إطلاق النار على معبر اللنبي (الملك حسين)”، وفق القناة (12) العبرية.

وأضافت أنها أجرت “عمليات إنعاش قلبي رئوي للمصابين لكن دون جدوى نظرا لإصابتهم بجروح بالغة الخطورة”، ما اضطرها لإعلان وفاتهم.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على منصة “إكس”: “قبل وقت وجيز، وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر”.

وأضاف أن “قوات الأمن قضت على الإرهابي، كما قُتل عدد من المدنيين الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم”، على حد قول الجيش.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية مباشرة التحقيق في حادثة إطلاق النار، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية.

(الأناضول)