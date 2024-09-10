إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني

عمان: أُغلقت صناديق الاقتراع بالأردن لاختيار أعضاء مجلس النواب في البرلمان، مساء الثلاثاء، بنسبة مشاركة بلغت 31.93 في المئة.

ووفق ما أظهرته شاشات الهيئة المستقلة في المركز الإعلامي للانتخابات بمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان، بلغت أعداد المصوتين عند قرار الإغلاق في تمام الساعة السابعة (16:00 ت.غ)، مليونا و622 ألفا و514 ناخبا، من أصل 5 ملايين و80 ألفا و858.

ويتنافس ألف و623 مرشحا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وعددها 138.

وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد خصص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138 في استحقاق 2024.

وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب وعدد مقاعدها 41، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها.

بالإضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.

بدوره، قال رئيس هيئة انتخابات الأردن موسى المعايطة، خلال مؤتمر صحافي، إن الفرز سيبدأ مباشرة، وإعلان النتائج سيكون تباعا عبر منصة إلكترونية تم تخصيصها لذلك.

وأوضح أنه سيتم بث جمع النتائج على الهواء مباشرة من جميع الدوائر عبر قنوات التلفزيون الرسمية، ثم ترسل المحاضر إلى الهيئة لتعلن بشكل رسمي، دون أن يحدد توقيت لذلك.

وفي أبريل/ نيسان الماضي دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من سبتمبر/ أيلول 2024 موعدا لها.

وأجريت الانتخابات كاستحقاق دستوري بعد أن أكمل المجلس الحالي مدته، وعادة ما تكون خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل).

وينقسم البرلمان في الأردن إلى غرفتين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك) ومجلس النواب (منتخب).

(الأناضول)