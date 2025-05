إغلاق محطة “غراند سنترال” في نيويورك خلال مظاهرة تضامنية حاشدة مع فلسطين- (صور وفيديوهات)

:

نيويورك- “القدس العربي”: اعتقلت شرطة مدينة نيويورك العديد من المحتجين المتضامنين مع فلسطين في مظاهرة أسفرت عن إغلاق القاعة الرئيسية الشهيرة في محطة “غراند سنترال” أمام المسافرين في ساعة الذروة مساء يوم الخميس.

Say it loud! Say it clear! We don’t want no zionists here!

📍 Washington Square Park 🇵🇸 pic.twitter.com/dNXOHzb8Wi

— Within Our Lifetime (@WOLPalestine) July 18, 2024