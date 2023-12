إغلاق مدخل “ديزني لاند” بسبب الاحتجاجات على دعم الشركة لإسرائيل- (فيديو)

كاليفورنيا- “القدس العربي”: اضطرت إدارة مدينة “ديزني لاند” للترفيه، التي تملكها شركة “والت ديزني”، إلى إغلاق مدخلها الرئيسي أمام الاحتجاجات الرافضة لسياسة الشركة بدعم منظمات إسرائيلية.

وقد شهدت المنطقة المحيطة بديزني لاند العديد من التظاهرات للفت الانتباه للدعم المادي، الذي تقدمه الشركة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشركة في بيان :””في مظاهرة اليوم، كان تركيزنا على سلامة ورفاهية ضيوفنا وأعضاء فريق العمل والموظفين لدينا والمتظاهرين، وقمنا بالتنسيق الوثيق مع مسؤولي السلامة العامة وقادة المجتمع للمساعدة في الحفاظ على النظام”.

واضطر قسم شرطة مدينة أنهايم إلى إغلاق حركة المرور في المنطقة وإغلاق مدخل ديزني لاند لفترة من الوقت.

وكان الاحتجاج سلميا، وقالت شرطة المدينة إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات.

really big pro-palestine 🇵🇸 protest going on now right outside of the disneyland entrance! pic.twitter.com/uxdqHH8S3H

— Mighty Ant ✨ ducktales sleeper agent 🇵🇸 (@hamwrestler) December 9, 2023