قتيل في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين على مدرج مطار أمريكي

11 - فبراير - 2025

مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا

لوس أنجلوس (الولايات المتحدة): قُتل شخص واحد على الأقلّ في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين على مدرّج مطار إقليمي في أريزونا الإثنين، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية الأمريكية.

وقال ديف فوليو، المتحدث باسم مديرية الإطفاء في مدينة سكوتسديل حيث وقع التصادم عصر الإثنين، إنّ شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه جراء الحادث.

وأضاف “ما زلنا نعمل على إخراج شخص من إحدى الطائرتين”، مشيرا إلى أنّ ثلاثة جرحى آخرين نقلوا إلى المستشفى.

من جهتها، قالت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية في بيان إنّ التصادم وقع بين طائرتين خاصّتين، إحداهما من طراز “ليرجيت 35 إيه” والثانية من طراز “غلف ستريم 200”.

وأوضح البيان أنّ الطائرة الأولى “خرجت عن المدرج بعد هبوطها واصطدمت” بالأخرى.

وفتحت إدارة الطيران الفدرالية تحقيقا في الواقعة.

وإثر الحادث تمّ تعليق الحركة الجوية في مطار سكوتسديل مؤقتا.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة كوارث جوية ألقت ظلالا من الشكّ على سلامة الطيران في الولايات المتّحدة.

ففي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أدّى تصادم بين طائرة ركّاب ومروحية عسكرية أمريكية في سماء واشنطن إلى مقتل 67 شخصا.

وبعد يومين فقط من ذلك، في الأول من فبراير/ شباط، تعرّضت طائرة طبية لحادث في فيلادلفيا أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

ولقي عشرة أشخاص مصرعهم يةم الجمعة الماضي في حادث تحطم طائرة تجارية صغيرة في ولاية ألاسكا.

(أ ف ب)

