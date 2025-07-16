إغلاق مطار فانكوفر الكندي لفترة وجيزة بعد “خطف” طائرة

تورونتو: أغلق مطار فانكوفر الدولي، وهو من الأكبر في كندا، لفترة وجيزة الثلاثاء بعد معلومات عن “خطف” طائرة صغيرة على ما ذكرت السلطات.

وقالت الشرطة إنها تلقت قرابة الساعة 13,10 (الساعة 20,10 ت غ) رسالة مفادها أن طائرة “سيسنا 172” بمحرك واحد وأربعة مقاعد “حُول مسارها من منطقة جزيرة فانكوفر، وتقترب من المجال الجوي المحيط بمطار فانكوفر الدولي” في غرب كندا.

وأوضح الدرك الملكي الكندي في بيان “كان المشتبه به الشخص الوحيد في الطائرة وقد أوقف من دون أي حادث يذكر” إثر هبوطه بالطائرة بعد أقل من ساعة على ذلك، على ما أضافت الشرطة من دون تفاصيل أخرى.

وقد حُول مسار تسع رحلات كان مقررا هبوطها في مطار فانكوفر على ما جاء في بيان للمطار أشار إلى أن عمليات هبوط الطائرات توقفت 39 دقيقة.

(أ ف ب)