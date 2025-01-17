سياسة | دولي

إغلاق ملعب قبل مواجهة باريس ومكابي تل أبيب لفترة وجيزة بسبب طرد مشبوه 

17 - يناير - 2025

 خارج ملعب أديداس أرينا في  باريس قبل المباراة، في 16 يناير 2025. رويترز

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لندن- “القدس العربي”: أغلقت الشرطة الفرنسية ملعب أديداس أرينا، قبل مباراة الدوري الأوروبي لكرة السلة بين باريس سان جيرمان ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، أمس الخميس، بسبب العثور على طرد مشبوه خارج الملعب.

وقال ضابط شرطة لرويترز إن السلطات منعت الجماهير من دخول منطقة الطوق الأمني، في حين قام كلب بفحص طرد توصيل الطعام المتروك على دراجة.

وقام مختصون بتدمير الطرد في مكانه، وسمحت السلطات للجمهور بدخول المنطقة الأمنية بعد نصف ساعة.

وأبلغ ضابط شرطة رويترز: “لم يكن هناك شيء. كان إجراء احترازياً”.

وصنفت الهيئة المعنية بمكافحة الشغب بوزارة الداخلية المباراة بأنها عالية المخاطر بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالتوتر القائم في الشرق الأوسط.

وأُعلن، الأربعاء، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ما يمهد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

وكان مناصرون لفلسطين احتجوا، الخميس، على المباراة التي أقيمت بين ناديي باريس وماكابي تل أبيب لكرة السلة.
وتجمع داعمو فلسطين في باريس واحتجوا على المباراة بين الناديين.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “العدالة لفلسطين”، ورددوا شعارات مثل “إسرائيل قاتلة”، و”ماكرون شريك في الجريمة”.
وأعرب المحتجون عن غضبهم من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ودعوا إلى مقاطعة الشركات الداعمة لتل أبيب.

(وكالات)

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