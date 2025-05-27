«إفقار الضفة الغربية»: قوات الاحتلال الإسرائيلية تسطو على تحويلات المغتربين … والكنيست يصادق على خصم إضافي من الأموال الفلسطينية

الضفة – «القدس العربي»: دهشة مضاعفة عمت أوساط المواطنين المتجمهرين لدخول «محلات الخليج للصرافة» في مدينة جنين بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال من داخل المحل وسط مدينة جنين في عملية سطو في وضح النهار.

كان المشهد مفزعا حيث أفرغ الجنود كامل محتويات المحل الكبير نسبيا، حيث غابت الأموال والملفات المالية والوثائق وأجهزة كمبيوتر.

المواطن راجح أبو مويس، أحد المالكين لمحلات الخليج للصرافة في جنين وصف اقتحام الاحتلال للمحل ومصادرة الاموال والمقتنيات أنه سياسة احتلالية تسعى إلى محاولة إفقار المواطنين في المدينة.وشدد على أن عمل المحل يخضع لكافة تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، وهو مراقب من كافة الجهات الرسمية ويلتزم بالتعليمات الصادرة عنها.

وتابع أبو مويس حديثه: «مثلما يقوم الاحتلال بتدمير الشوارع في مدينة جنين، فإنه يفعل الشيء نفسه في محلات الصرافة، إنه يريد منع المواطنين المغتربين من تحويل مبالغ مالية صغيرة لا تزيد قيمتها عن 200-300 دولار أمريكي إلى عائلاتهم في الضفة الغربية.

وشدد على أن هذه ممارسات مستنكرة لا تفسير لها إلا أن الاحتلال يريد قطع حنفية تحويل الأموال من الخارج إلى داخل الضفة الغربية.

واحتشد عشرات المواطنين وتعاونوا على فتح باب المحل الكبير نسبيا لكنهم وجدوا المحل فارغا تماما.

وعلق الجنود بوسترات ملونة بالأحمر على جدران المحل كتب عليها: «انتبه: قوات الأمن الإسرائيلية تتخذ إجراءات ضد شركة الخليج للصرافة بسبب علاقاتها بالمنظمات الإرهابية».

وتابع البوستر: «عليك أيها المواطن أن تبحث عن صراف آخر يعمل وفق القانون. أي تعامل مع شركة الخليج للصرافة يعرضك ويعرض أموالك للخطر وقد يورطك قانونيا. ابتعد عن هذا المكان».

ولم يبق جنود الاحتلال الذين عاثوا فسادا داخل المحل سوى أوراق مبعثرة وقواطع خشبية كان تضم مكاتب وجوارير تحتوي أموال المواطنين.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال مجمعا تجاريا وسط مدينة جنين فإنها نشرت عدداً من القناصة على سطحه، وأسطح البنايات في مركز المدنية، فيما أطلق جنود الاحتلال عدداً من القنابل الدخانية والمسيلة للدموع في محيط دوار السينما وموقف المركبات العمومية.

كما انتشر جنود الاحتلال في شارع أبو بكر، في مركز سوق المدينة، بعد اقتحام محل صرافة الخليج فيه واعتقال عاملين من داخله، فيما داهم جنود الاحتلال محلاً آخر للصرافة «الخليج» على دوار السينما، في المدينة، وسط إطلاق لقنابل الصوت.

وفي سياق مواز، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة عرابة جنوب جنين، بالقرب من محطة المحروقات وداهمت محلاً يتبع لصرافة الخليج، وفتشته، واعتقلت أحد العاملين فيه.

التصعيد الجديد يُضاف إلى الهجمة الممنهجة على البنية الاقتصادية الفلسطينية، حيث امتدت حملة الاقتحامات المتزامنة لتستهدف محالّ وشركات صرافة في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مصادرة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، واعتقال عدد من العاملين الفلسطينيين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في بعض المواقع.

وأفادت مصادر محلية أن الحملة طالت مدن طولكرم، البيرة، طوباس، نابلس، قلقيلية، بيت لحم، الخليل، سلفيت وجنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال محالّ الصرافة باستخدام العنف، وارتكبت اعتداءات على الممتلكات والموظفين.

في مدينة طولكرم، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاتين زهوة حالوب وسارة الهمشري، العاملتين في شركة «الخليج» للصرافة بعد مداهمتها وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإخضاع من يعمل فيها للاستجواب.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمار الجيوسي أثناء وجوده في محله التجاري المجاور لشركة «الخليج» في شارع مجمع الكراجات القديم وسط طولكرم، بعد تخريب محتوياته وتكسيرها، والاستيلاء على جزء منها.

وكانت قد شنت حملة مداهمة صباحا، لثلاثة محلات صرافة تعود لـ»الخليج»، و»فخر الدين»، في مناطق شارع نابلس «شارع منطقة البنوك»، ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، وشارع الكراجات القديم وسط طولكرم.

وخلال هذه المداهمات، أغلقت قوات الاحتلال الشوارع الرئيسية والمنافذ الفرعية التي توجد فيها هذه المحلات، ومنعت حركة المركبات والمواطنين تحت تهديد السلاح، فيما استولت على مفاتيح عدد من المركبات ووضعتها حاجزا على شارع نابلس بعد احتجاز سائقيها، الأمر الذي أدى إلى شلل تام في حركة المرور والأنشطة التجارية في المنطقة.

كما انتشرت قوات الاحتلال في شارع الكنيسة، ومحيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، في ظل حالة من الاستنفار في المنطقة مع منع المواطنين والمركبات من المرور بتهديد السلاح.

وداهمت مكتب إقليم حركة «فتح» وسط المدينة، وخلعت أبوابه وعبثت بالأوراق والملفات.

وجاء ذلك، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ121 تواليا، ولليوم الـ108 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واستفزازات متواصلة بحق المواطنين.

وفي نابلس، اقتحم الجنود مكتبًا آخر للشركة نفسها عند دوّار زواتا، كما داهموا محلًا للمجوهرات في السوق التجاري، وصادروا كميات من الذهب والنقود، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز.

وفي قلقيلية، أُصيب طفل وفتاة خلال مواجهات اندلعت على خلفية مداهمات مشابهة طالت محالّ صرافة في المدينة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محلا للصرافة في منطقة رأس الجورة، واعتقلت الموظفين آلاء عبيات، وحمزة عبيات، وأغلقت الشارع الرئيسي، وعرقلت حركة المواطنين ومركباتهم، كما استولت على مبلغ من المال خلال عملية الاقتحام والتفتيش.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محل صرافة «الخليج»، واستولت على عدد من الأجهزة والمعدات.

وأفاد مصدر أمني أن قوات الاحتلال اقتحمت المحل الواقع في شارع القدس الخليل وسط المدينة، وصادرت أجهزة حاسوب ومعدات إلكترونية، قبل أن تعتقل أحد موظفي المحل.

كما داهمت قوات الاحتلال مديرية الاقتصاد الوطني في بناية الراضي على الشارع الرئيس القدس – الخليل، واحتجزت كافة الموظفين في غرفهم واستولت على هواتفهم النقالة.

ويُعدّ قطاع الصرافة الفلسطيني من الركائز الاقتصادية الأساسية، إذ يعتمد عليه كثير من العائلات في تلقي الحوالات المالية من الخارج، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع النفقات.

وترى مصادر فلسطينية أن هذا التصعيد يمثل محاولة إسرائيلية لتجفيف الموارد المالية وإحكام الخنق الاقتصادي على الضفة، خاصة في ظل أزمة الرواتب وتراجع قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، نتيجة احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب (أموال المقاصة).

وفي السياق ذاته، صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون جديد يهدف إلى اقتطاع مبالغ إضافية من أموال العائدات الضريبية التي تحوّلها «إسرائيل» للسلطة الفلسطينية، بذريعة «تعويض الأضرار الناجمة عن الإرهاب».

وجاءت هذه التعديلات بمبادرة عضو الكنيست عن «الليكود» أفيحاي بوآرون، وصوّت لصالحها 18 نائبًا، مقابل معارضة 3 فقط، على أن تُحال إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال النقاشات وتحضيرها للقراءتين الثانية والثالثة.

وينص المشروع على خصم مبالغ تُحدَّد سنويا حتى 31 آذار/ مارس، استنادًا إلى ما تدفعه مؤسسة التأمين وصندوق ضريبة الممتلكات من تعويضات خلال السنة السابقة، جرّاء عمليات وصفها القانون بـ»العدائية»، نُفّذت من قبل أفراد أو جهات من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من أصول تعود لهاتين المنطقتين.

كما يشير النص إلى أن هذه الاقتطاعات لا تشمل الأموال المجمّدة مسبقًا بموجب القانون الحالي، لكنها ستُؤخذ بالحسبان عند تحديد إجمالي الخصومات من قبل اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للشؤون الأمنية.

وفي مذكرة التفسير المرفقة، ورد أنّه «إلى جانب المبالغ التي تم تجميدها بموجب القوانين القائمة، يهدف هذا القانون إلى فرض خصومات إضافية تغطي التعويضات التي تدفعها الدولة عن أضرار العمليات العدائية أو أضرار الحرب، سواء عبر قانون التعويضات أو قانون ضريبة الممتلكات».

وأكدت صحيفة معاريف أنّ مشروع القانون لا يشكّل بديلًا عن التشريعات القائمة التي تسمح بتجميد الأموال الفلسطينية، بل يشكّل إضافة تُعمّق الاقتطاعات السنوية. وذكرت الصحيفة أن «أبو مازن يمكنه أن ينسى أمر المال»، في إشارة إلى الاتجاه الحادّ الذي تتخذه المؤسسة السياسية في «إسرائيل» تجاه السلطة الفلسطينية.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس الأكاديمي حسن أيوب مصادرة الأموال من ضرائب المقاصة بإنها محاولة من الاحتلال لتغطية نفقات الإدارة المدينة ومشاريعها الاستيطانية مثل: مشروع تمويل يفصل الضفة الغربية.

وتابع: «اليوم أقر بالقراءة الأولى مشروع قانون من شأنه أن يصبح تشريعا وقانونا للمصادرة المباشرة من أموال المقاصة لتغطية قضايا مرفوعة من عائلات المصابين وقتلى من الجيش في قطاع غزة». معتبرا أن هذا منحى خطير جدا، لكونه يعني أن إسرائيل تدفع بكل قوتها الضفة الغربية إلى الإفلاس.

وأكمل أيوب: «إسرائيل وضعت السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس من خلال جعلها غير قادرة على الاكتفاء بنفقاتها، والآن جاء دور استهداف القطاع المصرفي الخاص الذي من خلاله تمر عمليات مالية بأعداد كبيرة من الفلسطينيين المغتربين والفلسطينيين في الضفة الغربية».

واعتبر أن دور محلات الصرافة حيوي في النظام المصرفي، «وهو ما يجعلنا نقول إن هذا السلوك جزء من استراتيجية شاملة لتركيع اقتصاد الضفة الغربية ولتحويل الضفة إلى مستويات أعلى من الفقر والبطالة وتدني القدرة الشرائية وانعدام السيولة لدى الجمهور الفلسطيني».

واعتبر أن ما تعيشه الضفة هو «كارثة نقدية كبيرة جدا خاصة على ضوء الشروط التي وضعت على التعامل بالشيكل من البنوك الإسرائيلية، وهو ما يتطلب مواقف أكثر صلابة وجدية».

ونددت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بالهجمة، ووصفتها أنها «حلقة جديدة في الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على الإنسان الفلسطيني وكل مقومات صموده»، مؤكدة أن نهب الأموال ومصادرة ممتلكات الشركات الفلسطينية يمثل امتدادا لسياسة القرصنة التي تقودها حكومة الاحتلال الحالية، بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.

ودعت في بيان صحافي إلى تحرك فاعل من السلطة الفلسطينية لوقف هذا العدوان الذي يستهدف الاقتصاد الوطني كجزء لا يتجزأ من العدوان الشامل على الأرض والهوية، كما طالبت بتشكيل جبهة دولية حقوقية وقانونية للضغط على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين ومقدراتهم.