إف بي آي: لا صلة لـ”الإرهاب” بانفجار شاحنة تيسلا أمام فندق ترامب في لاس فيغاس- (صور وفيديو)

لوس انجليس: أكد المحققون الفدراليون أن العسكري الذي قضى انتحارا في شاحنة صغيرة من طراز “سايبرتراك” أمام فندق ترامب في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، كان يعاني اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، مشددين على عدم وجود أي صلة بين الحادثة و”الإرهاب”.

وأطلق ماثيو ليفلسبيرغر (37 عاما)، العنصر في القوات الخاصة الأمريكية، النار على نفسه يوم رأس السنة وهو في شاحنة مستأجرة من طراز “سايبرتراك” التي تنتجها شركة تيسلا، تحمل حاويات وقود صغيرة ومفرقعات، ما لبثت أن انفجرت وأتت نيرانها على المركبة. وأسفر الانفجار عن جرح سبعة أشخاص.

وقال سبنسبر إيفانز من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في مؤتمر صحافي الجمعة “على الرغم من أن هذه الحادثة علنية ومثيرة أكثر من المعتاد، هي في نهاية المطاف حالة انتحار مأسوية لمحارب قديم… كان يعاني اضطراب ما بعد الصدمة ومسائل أخرى”.

