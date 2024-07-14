إف بي آي: مطلق النار في محاولة اغتيال ترامب تحرّك بمفرده 

واشنطن: أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) الأحد أن مطلق النار في محاولة اغتيال دونالد ترامب تحرّك بمفرده، موضحا أن المحققين لم يحددوا حتى الآن “توجها أيديولوجيا” لديه.

وقال ريفن روجيك عنصر الشرطة الفيدرالية في بنسلفانيا حيث جرت محاولة الاغتيال السبت خلال تجمع انتخابي، “في اللحظة الراهنة، تفيد المعلومات التي لدينا أن مطلق النار تحرك بمفرده”.

مضيفا “لكنني أريد أن أذكر الجميع بأننا ما زلنا في المراحل الأولى من هذا التحقيق”.

وأشار روجيك إلى أن السلاح الذي استخدم في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب هو بندقية نصف آلية طراز “ايه آر 556” تم شراؤها في شكل قانوني.

وتعتقد السلطات أن والد مطلق النار هو من اشترى البندقية، لكنها تجهل إلى الآن طريقة حصول المنفذ على السلاح أو ما إذا كان استخدمه من دون معرفة والده، وفق المصدر نفسه.

من جهته، قال روبرت ولز، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي “نحن نحقّق في (الواقعة) باعتبارها محاولة اغتيال، لكننا نحقق فيها أيضا باعتبارها عملا إرهابيا داخليا محتملا”.

وردا على سؤال عن احتمال إصابة مطلق النار باضطرابات عقلية، قال روجيك إن ليس لديه أي دليل يؤكّد ذلك في الوقت الحالي.

(أ ف ب)