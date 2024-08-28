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إف بي آي: مهاجم ترامب قضى شهورا في البحث عن هدف ثم استقر عليه

منذ 7 دقائق

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واشنطن: قال مسؤولون بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي)، اليوم الأربعاء، إن المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضى شهورا في البحث عن هدف ثم استقر على استهداف ترامب.

وأوضح المسؤولون أن المسلح بذل “جهدا مستمرا وتفصيليا” للهجوم على تجمع كبير نوعا ما قبل أن يقرر استهداف المرشح الرئاسي الجمهوري في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا في يوليو/ تموز.

وذكر المسؤولون أن توماس كروكس (20 عاما) بحث أكثر من 60 مرة عن معلومات عن المرشح الرئاسي الجمهوري ومنافسه حينئذ الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وذلك قبل أن يتقدم بطلب لحضور مؤتمر ترامب الانتخابي في أوائل يوليو/ تموز.

وقال كيفن روجيك أكبر مسؤولي إف بي آي في غرب بنسلفانيا في إفادة هاتفية لصحافيين “شهدنا… جهدا مستمرا وتفصيليا للتخطيط للهجوم على بعض الفعاليات، ما يعني أنه بحث عن أي عدد من الفعاليات أو الأهداف”.

وذكر روجيك أن كروكس أصبح “مفرط التركيز” على مؤتمر ترامب حينما أُعلن عنه في أوائل يوليو/ تموز “ونظر إليه على أنه هدف سانح”.

(رويترز)

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