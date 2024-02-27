(إف.بي.آي) يشكك في رواية الممثل بالدوين في واقعة إطلاق الرصاص بفيلم (راست)

سانتا في (نيو مكسيكو): قال خبير في الأسلحة النارية بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) يوم الاثنين إن المسدس الذي كان بحوزة الممثل أليك بالدوين، عندما خرجت منه رصاصة حية قتلت المصورة السينمائية لفيلم (راست) هالينا هتشينز عام 2021، ما كان ليطلق النار وهو في حالة الاستعداد لو لم يضغط بالدوين على الزناد.

وتتناقض شهادة هانا جوتيريز مسؤولة الأسلحة بالفيلم مع شهادة بالدوين الأولية بعد الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة المخرج جويل سوزا.

وكان بالدوين قد شهد بأنه هيأ السلاح لإطلاق النار لكنه لم يضغط على الزناد.

ويقول محامو جوتيريز إنه يجري التضحية بها من أجل تغطية فشل بالدوين في اتباع القواعد الأساسية لسلامة الأسلحة النارية.

وقال الخبير في (إف.بي.آي) برايس زيجلر في شهادته “ما كان (السلاح) سيطلق النار بدون سحب الزناد وهو في وضع الإطلاق”.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة إيه.بي.سي في ديسمبر/ كانون الأول 2021، نفى بالدوين مسؤوليته عن إطلاق النار موضحا إن مهمة جوتيريز وآخرين هي ضمان سلامة الأسلحة النارية وعدم استخدام الذخيرة الحية في موقع التصوير.

ولم يتم بعد تحديد موعد لمحاكمة بالدوين الذي يواجه تهمة القتل غير العمد.

(رويترز)