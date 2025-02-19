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إقالة تين هاغ وأشورث تكلف مانشستر يونايتد أكثر من 18 مليون دولار

19 - فبراير - 2025

إيريك تين هاغ

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مانشستر- إنكلترا: أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي اليوم الأربعاء أن إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ ودان أشورث المدير الرياضي السابق، كلفت خزينة النادي أكثر من 18 مليون دولار.

أقيل تين هاغ المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد في 28 أكتوبر/الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط من تمديد تعاقده لموسم واحد.

ورحل المدرب الهولندي تاركا مانشستر يونايتد في المركز 14 بجدول الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعدما خسر 4 مباريات في أول 9 جولات من المسابقة.

ويحتل الفريق الإنكليزي تحت قيادة مدربه الحالي روبن أموريم المركز 15 في جدول الترتيب بعد 12 خسارة في 25 جولة، وهو أسوأ حصيلة في تاريخ مانشستر يونايتد خلال موسم واحد ليخلفه البرتغالي روبين أموريم.

وبعد نحو شهر واحد فقط من رحيل تين هاج، غادر دان آشورث نادي مانشستر يونايتد بعد أقل من ستة أشهر من توليه منصبه، والذي أعقب مفاوضات صعبة للغاية لضمه من نيوكاسل.

ولم يضمن تين هاغ الاستمرار في مانشستر يونايتد إلا بعدما فجر مفاجأة بالفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي خلال مايو/أيار الماضي، حيث منحه الملياردير البريطاني جيم راتكليف، أحد ملاك النادي، والمسؤول الأول عن ملف كرة القدم في النادي عقدا ينتهي في صيف 2026 .

ويبقى سجل أموريم الذي تولى المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني أسوأ من تين هاج، وقال البرتغالي أموريم في الشهر الماضي “هذا الفريق هو الأسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد”.

واضطر النادي الإنكليزي لدفع 11 مليون جنيه إسترليني (12 مليون دولار آنذاك) لإنهاء ارتباط أموريم من ناديه السابق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

(أ ب)

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