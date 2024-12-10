إقالة حكم إنكليزي بعد إساءته المزعومة لليفربول

لندن: أقالت لجنة حكام كرة القدم الإنكليزية، ديفيد كوت، حكم الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الإثنين، بعد أن كشفت تحقيقاتها أن أفعاله تمثل مخالفة خطيرة لعقده.

وتعرض كوت للإيقاف الشهر الماضي بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يسيء على ما يبدو إلى ليفربول ومدربه السابق يورغن كلوب. وخلص تحقيق شامل إلى أن موقفه غير مقبول.

وقالت اللجنة في بيان: “بعد الانتهاء من تحقيق شامل في تصرف ديفيد كوت، تقررت إقالته اليوم بأثر فوري”.

كما فتح الاتحاد الإنكليزي تحقيقا بعد إيقاف كوت يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد يومين، قالت لجنة الحكام إنها تأخذ الاتهامات الجديدة على محمل الجد.

ونشرت صحيفة (ذا صن) البريطانية مقطع فيديو قالت إنه يُظهر كوت وهو يستنشق مسحوقا أبيض أثناء عمله كحكم في بطولة أوروبا 2024، كما فتح الاتحاد الأوروبي للعبة تحقيقا بعد إيقاف الحكم البالغ من العمر 42 عاما.

وفي يوم 27 نوفمبر، أعلن الاتحاد الإنكليزي أنه يحقق في مزاعم تفيد بأن الحكم ديفيد كوت تناقش مع صديق له حول إشهار بطاقة صفراء للاعب في اليوم السابق لمباراة وهو ما نفاه الحكم.

وقالت لجنة الحكام: “لا يزال دعم ديفيد كوت مهما بالنسبة لنا وسنظل ملتزمين بمصلحته”.

ولكوت الحق في استئناف القرار.

(رويترز)