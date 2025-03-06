سياسة | دولي

إقالة كبير دبلوماسيي نيوزيلندا في بريطانيا بسبب تصريحاته عن ترامب

6 - مارس - 2025

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ولينغتون: أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، اليوم الخميس، أن كبير مبعوثي نيوزيلندا لدى المملكة المتحدة فقد منصبه بسبب تصريحات أدلى بها عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية في لندن هذا الأسبوع.

وأدلى فيل جوف، الذي يشغل منصب المفوض السامي لنيوزيلندا في بريطانيا، بهذه التصريحات خلال حدث نظمه المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” في لندن يوم الثلاثاء.

وخلال الفعالية، طرح جوف سؤالا على وزيرة خارجية فنلندا، إيلينا فالتونين، مستشهدا بخطاب شهير للزعيم البريطاني ونستون تشرشل عام 1938، عندما كان عضوا في حكومة رئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين.

وكان تشرشل قد انتقد في خطابه توقيع بريطانيا على اتفاقية ميونخ مع أدولف هتلر، والتي سمحت لألمانيا بضمّ جزء من تشيكوسلوفاكيا. ونقل جوف عن تشرشل قوله لـ تشامبرلين: “كان أمامك خيار بين الحرب والعار. اخترت العار، ومع ذلك ستحصل على الحرب”.

ثم سأل جوف الوزيرة الفنلندية: “الرئيس ترامب أعاد تمثال تشرشل إلى المكتب البيضاوي. لكن برأيك، هل يفهم حقا التاريخ؟”.

وردا على أسئلة الصحافيين، قال وزير الخارجية ونستون بيترز إن تصريحات جوف كانت “مخيبة للآمال” وجعلت منصبه غير قابل للاستمرار.

(أ ب)

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