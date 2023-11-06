 إقالة مدرب فرنسي بسبب تصريحات “عنصرية”

باريس: أعلن نادي أورليان، أحد أندية الدرجة الثالثة الفرنسي، إقالة مدربه برنار كازوني، الاثنين، بسبب “تصريحات عنصرية” أدلى بها في وقت سابق ضد لاعبي فريقه.

وأعلن النادي الفرنسي في بيان رسمي على موقعه بالإنترنت عن فسخ عقد مدربه كازوني، وتعيين الفرنسي كريم مقدم خلفا له لما يمتلكه من خبرة واسعة في دوري الدرجة الثالثة.

وتم إيقاف كازوني من قبل النادي منذ 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بسبب تصريح تم وصفه بالعنصري، والذي قال فيه أن لاعبي فريقه “لايقلون غباء عن لاعبي شمال إفريقيا” الذين سبق له التعامل معهم”.

وسبق للمدرب الفرنسي برنار كازوني أن أشرف على تدريب العديد من الأندية في شمال إفريقيا أبرزها مولودية الجزائر ومولودية وهران، والنجم الساحلي التونسي، ومولودية وجدة المغربي.

(الأناضول)





