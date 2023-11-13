سياسة | دولي | أوروبا

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد انتقادها شرطة لندن لسماحها بمظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

13 - نوفمبر - 2023

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لندن ـ “القدس العربي” ووكالات:

أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا بريفرمان، لانتقادها شرطة لندن التي سمحت بتنظيم مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم السبت الماضي.

وتم تعيين وزير الخارجية جيمس كليفرلي خلفا لها.

وفي ما اعتبرت مفاجأة كبيرة شوهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون يسير في داوننغ ستريت، ويدخل  مقر الحكومة، مما أثار تكهنات بأنه سيعود إلى الحكومة،  وهو ما تأكد فعلا بعد ذلك بقليل، حيث تم تعيين كاميرون وزيرا للخارجية خلفا لكليفرلي.

تم تعيين على رأس “الداخلية” وزير الخارجية جيمس كليفرلي خلفا لها  وفي مفأجأة كبيرة تم استبداله في المنصب برئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعد اتهامها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.

وسبق أن وصفت بريفرمان مسيرات التضامن مع فلسطين، التي تقام كل أسبوع في لندن منذ 14 أكتوبر، بأنها “مسيرات كراهية”.
وفي الأسبوع الماضي، تحدت برافرمان سوناك بنشر مقال في صحيفة “التايمز”،  انتقدت فيه شرطة لندن لسماحها بمسيرات الدعم لفلسطين “بالانحياز وتطبيق معايير مزدوجة” عندما يتعلق الأمر بالمظاهرات الداعمة لفلسطين، وبالانحياز للليسار على حساب اليمين المتطرف.

وأعقب ذلك اعتقال أكثر من 140 شخصا بعد أن اشتبك متظاهرون يمينيون متطرفون مع الشرطة التي حاولت إبعادهم عن مظارة مناصرة للفلسطينيين، بلغ عدد المتظاهرين فيها  300 ألف، حسب الشرطة، بينما قدر المنظمون عددهم بـ800 ألف متظاهر.

واتهت بريفرمان، بصب الزيت على النار واثارة الفتنة والانقسامات  بتشجيع المتطرفين اليمينين ووارتفعت أصوات كثيرة من داخل حزبها (المحافظين) والمعارضة لإقالتها، وبينها الوزير الأول الأسكتلندي حمزة يوسف، وعمدة لندن صادق خان.

وعلق حمزة يوسف، وهو كذلك زعيم “الحزب القومي الأسكتلندي”، على إقالة بريفرمان قائلا:”لم يسبق لأي شخص أن كان غير مؤهل لتولي منصب عام مثل سويلا بريفرمان. وفي الوقت الذي نحتاج فيه إلى المسؤولين في الحكومة لجمع المجتمعات معًا، فقد استمتعت بتأجيج نيران الانقسام”.

وأكد “لقد نفدت أفكار المحافظين ونفذ الزمن، وينبغي أن تكون هناك انتخابات عامة الآن”.

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  1. يقول صلاح صلاح:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 2:12 م

    الحمدلله طوفان الأقصى لا بيقي ولا يذر.

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  2. يقول الدكتور جمال البدري:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 2:32 م

    المهاجرون الآسيويون في أوربا عمومًا وفي بريطانيا خصوصًا؛ أشبه باليهود الشرقيين من البلاد العربيّة الذين هاجروا
    إلى فلسطين المحتلة؛ فتحوّلوا إلى أشدّ عناصر التطرّف الصهيونيّ ضد العرب عمومًا وضد الفلسطينيين خصوصًا.وهذا
    راجع إلى عقدة مغروسة فيهم؛ للانتقام من مواقف شخصيّة سابقة؛ وتحويلها إلى مواقف معادية ذات عموميّة.

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  3. يقول لبنى شعث - فلسطينية مغتربة:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 2:48 م

    نعم إخوة جساس وجمال،
    كما عقبت على تقرير القدس (9 نوفمبر)، لا تستغربوا من سويلا برافرمان في تحيّزها العنصري ضد الفلسطينيين (والعرب عامة) لأجل تبييض وجهها

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  4. يقول د/ مبروك غضبان:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 3:15 م

    لقد صدق المتنبي،شترع الحكمة، عندما قال: “لاتشتري العبد الا والعصى معه وفعلا كشف حقيقتها

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  5. يقول salem elkotamy:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 4:31 م

    يجب محاكمتها ولايكتفي بإقالتها

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  6. يقول ملوح:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 4:37 م

    هنديه تريد ان تثبت انها آكثر ولأ لبريطانيا

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  7. يقول عبد المجيد:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 5:38 م

    لتوضيح زوجهاRael Braverman يهودي الاصل

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  8. يقول كنعان المقدسي:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 6:39 م

    وداعا “دراكولا” وبئس المصير، وداعا لا عودة بعدها.

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  9. يقول الغريب:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 9:03 ص

    اثبتت بريطانيا انها دولة عظمى بلا منازع بكل جدارة !

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