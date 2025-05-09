إقامة مباراة الجزائر وغامبيا بتصفيات أمم إفريقيا للمحليين في موعدها

الجزائر: تأكد رسميا إقامة مباراة منتخب الجزائر مع ضيفه منتخب غامبيا، مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور التصفوي الثاني، المؤهل لكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

ووصلت بعثة منتخب جامبيا صباح اليوم الجمعة لمطار “رابح بيطاط” بمدينة عنابة شرقي الجزائر التي تستضيف المواجهة، وهو ما يعني إقامة المباراة في موعدها خاصة بعدما رفض الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) طلب الاتحاد الغامبي بتأجيلها.

وكان يفترض وصول بعثة منتخب غامبيا أمس الخميس إلى الجزائر، ومنها تطير مباشرة في رحلة جوية لمدينة عنابة، التي تستضيف المباراة، لكن ذلك لم يحدث.

وكان الاتحاد الغامبي لكرة القدم، كشف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس، أن بعثة منتخب بلاده تتواجد حاليا بنواكشوط عاصمة موريتانيا، بعدما فاتتها الرحلة التي كانت متوجهة نحو الجزائر، مساء أول أمس الأربعاء.

أضاف أن ذلك حدث بسبب تأخر رحلة الخطوط الجوية الموريتانية، التي أقلت الفريق من العاصمة السنغالية داكار، والتي كانت قادمة من غينيا.

وأوضح الاتحاد الجامبي أنه يبذل كل ما في وسعه، لتمكين الفريق من مغادرة موريتانيا والالتحاق بالجزائر، اليوم، مؤكدا أنه أبلغ الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بالموضوع.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم السبت الماضي، بمدينة باكاو في جامبيا.

يذكر أن المتأهل من هذه المباراة سيلعب ضمن المجموعة الثالثة، في نهائيات المسابقة القارية، رفقة منتخبات أوغندا، النيجر وغينيا، والمتأهل من مباراة جنوب إفريقيا ومالاوي في التصفيات.

ومن المقرر إقامة البطولة في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا، خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس/آب المقبل.

(د ب أ)