إقامة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في موعدها الأحد رغم الثلوج الكثيفة- (صور وفيديو)

لندن: تقرر إقامة مباراة ليفربول مع ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، مساء الأحد، كما هو مخطط لها.

وتسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة طوال الليل في منطقة ميرسيسايد وشمال غرب إنكلترا في صعوبة ظروف الطريق لمشجعي كلا الفريقين وهددت بتأجيل المباراة لوقت آخر.

واجتمعت مجموعة استشارية للسلامة تابعة لمجلس مدينة ليفربول مرتين الأحد لمناقشة المخاوف بشأن الوصول إلى ملعب (أنفيلد)، الذي من المقرر أن يستضيف اللقاء.

وخلصت المجموعة إلى إقامة المباراة المرتقبة، التي تعتبر أحد أهم وأكبر المواجهات في كرة القدم الإنكليزية، في موعدها المحدد في الرابعة والنصف مساء الأحد بتوقيت غرينتش.

وكتب ليفربول، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز حاليا، على حسابه الرسمي بموقع (إكس): “ستقام المباراة ضد مانشستر يونايتد اليوم كما هو مخطط لها”.

أوضح ليفربول في بيانه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) “تم عقد اجتماعين للسلامة في وقت سابق لتقييم الظروف الجوية وظروف السفر”.

وتابع “نشكر كل من شارك في مساعدتنا على إقامة هذه المباراة اليوم. إذا كنت مسافرا إلى أنفيلد، يرجى توخي الحذر. نتطلع إلى رؤيتك هناك”.

Today’s fixture against Manchester United will go ahead as planned. Two safety meetings were held earlier to assess the weather and travel conditions.

We thank everyone involved in helping us to get this game on today. If you’re travelling to Anfield then please take extra…

— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025