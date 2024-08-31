إقبال “جنوني” على تذاكر حفلات فرقة “أويسيس” البريطانية

لندن: تهافت محبو “أويسيس” صباح السبت على شراء تذاكر حفلات جولة العودة للفرقة البريطانية الشهيرة في صيف 2025، ما تسبب بأعطال في المواقع المخصصة للمبيعات وحال دون حصول أعداد كبيرة منهم على بطاقات.

وأصبحت تذاكر الحفلات الموسيقية الـ17 لفرقة البوب البريطانية الأسطورية، التي أعلنت إعادة تشكيلها الثلاثاء بعد خمسة عشر عاما من القطيعة بين الأخوين ليام ونويل غالاغر، متاحة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (08,00 بتوقيت غرينيتش) في المملكة المتحدة، والثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ) في ايرلندا على منصات عدة في وقت واحد.

وبسبب الإقبال الكبير، توقف بعض المواقع مثل “غيغز أند تورز” عن إعطاء الزوار أماكن على قوائم الانتظار الافتراضية للبيع قبل ساعة من إطلاق المبيعات.

وكُتب على الموقع “ندعوكم للتحلي بالصبر، ثمة أشخاص كثر يحاولون حاليا الدخول إلى الموقع للحصول على تذكرة”، قبل أن يتعذر الدخول تماما في الصباح، على غرار ما حصل على منصات أخرى كثيرة.

وأكد ناطق باسم “تيكتماستر يو كاي” (Ticketmaster UK) أن الموقع “يعمل” بشكل طبيعي، مع وضع “ملايين المعجبين (…) على قائمة انتظار افتراضية”.

لكن القائمة كانت طويلة جدا لدرجة أنها سمحت فقط للمشترين الذين استيقظوا عند الفجر بالحصول على تذكرة، فيما تُرك الآخرون في غرفة انتظار… لدخول قائمة الانتظار، في عملية تستمر ساعات.

وكان صحافي في وكالة فرانس برس، في المرحلة الأخيرة من عملية الشراء، على وشك شراء تذكرة عندما جرى إرساله فجأة إلى آخر القائمة من دون تفسير، خلف ما يقرب من 200 ألف شخص.

وكتب أحد مستخدمي الإنترنت عبر منصة إكس ساخرا “لسوء الحظ، انفصلت فرقة أويسيس مجددا أثناء انتظاركم”، فيما نشر كثر عبر المنصة رسائل عبروا فيها عن استيائهم، أحيانا بطرق ساخرة، من عدم القدرة على الحصول على تذاكر للحفلات.

وأعرب معجبون ايرلنديون بالفرقة عن أسفهم إزاء “الجنون المطلق” المتمثل في فتح مبيعات الحفلتين الأوروبيتين في دبلن قبل ساعة من مواعيد المملكة المتحدة، ونشروا لقطات شاشة تظهر مئات الآلاف من الأشخاص أمامهم في قائمة الانتظار الافتراضية.

في اليوم السابق، تمكن عدد قليل من الأشخاص من شراء تذاكر حصرية بعد أن سُحبت أسماؤهم بالقرعة للمشاركة في عملية بيع مسبق. ونظرا إلى هذا الهوس، سارع بعضهم إلى محاولة إعادة بيع تذاكر الحفلات بآلاف الجنيهات الاسترلينية.

وحذرت “أويسيس” عبر حسابها على إكس من أن “إعادة بيع التذاكر لا يمكن أن تحصل إلا بالقيمة الاسمية عبر تيكتماستر Ticketmaster وتويكتس Twickets، وستلغى التذاكر المباعة بشكل ينتهك الشروط والأحكام المحددة من المنظمين”، قبل إعادة نشر تحذير آخر صباح السبت.

منافسة صعبة

ستقدم فرقة “أويسيس” عروضها في كارديف ومانشستر ولندن وإدنبره ودبلن، وقد أضافت بالفعل ثلاثة مواعيد أخرى إلى الحفلات الـ14 المخطط لها في البداية، نظرا لكثافة الإقبال. ويمثل هذا حوالى 1,4 مليون تذكرة، وفق تقديرات بي بي سي.

كانت المنافسة صعبة بدرجة كبيرة في ظل عدم تنظيم “أويسيس” جولة دولية، ما دفع بمحبي الفرقة من جميع أنحاء العالم إلى محاولة شراء تذاكر لهذه الحفلات.

فرغم “الاستعدادات الجارية لنقل جولة +أويسيس لايف 25+ إلى قارات أخرى في وقت لاحق من العام المقبل”، فإن البعض يشكك في صلابة الهدنة بين الأخوين اللدودين في موسيقى الروك البريطانية.

وقد أعلن الأخوان غالاغر الثلاثاء عن عودة الثنائي الذي انفصل في عام 2009 بعد مشاجرة أضيفت إلى سلسلة خلافات سابقة، خلال مهرجان لموسيقى الروك في باريس.

وأوضح الأخوان أن المصالحة بينهما، بعد سلسلة تهجمات متبادلة على شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال المقابلات لمدة 15 عاما، تأتي بعد “إدراك تدريجي بأن هذا هو الوقت المناسب” للعودة.

ويأتي ذلك بعد ثلاثين عاما من طرح ألبوم “ديفنتلي مايبي” في 29 آب/أغسطس 1994، والذي أطلق فرقة “أويسيس”، مع ليام كمغن ونويل كعازف غيتار وملحن.

بالنسبة لهذه الجولة التي تبدو تاريخية بالفعل، تراوح أسعار التذاكر بين حوالى 75 جنيها إسترلينيا (98 دولارا) للحفلات الموسيقية في لندن وإدنبره وكارديف، ونحو 150 جنيها إسترلينيا (197 دولارا) لتلك التي تقام في مانشستر، مهد الفرقة.

وسيتمكن بعض من محبي “أويسيس” أيضا من شراء تذاكر بقيمة 506,25 جنيهات إسترلينية (665 دولارا) تتيح لهم المشاركة في “أمسية ما قبل الحفل”، فضلا عن دخول معرض والحصول على مقاعد خاصة في استاد ويمبلي في لندن.

(أ ف ب)