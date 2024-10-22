إقبال على “منتوس” إثر ظهوره بين متعلقات السنوار.. وتساؤل إن كان على لوائح مقاطعة إسرائيل

صورة بثها الجيش الإسرائيلي على أنها لمتعلقات السنوار التي وجدت بحوزته إثر استشهاده

لندن- “القدس العربي”: أثار كلّ من المتعلقات التي عرضها الجيش الإسرائيلي على أنها للقيادي الفلسطيني الراحل يحيى السنوار، ووجدت معه في لحظاته الأخيرة، جدلاً وتعليقات لا تحصى، آخرها حلوى منتوس Mentos، التي ظهرت إلى جانب سلاح فردي ورصاص وأموال نقدية بعملة الشيكل، وبطاقات هوية، وكتب أدعية وجواز سفر وسواها.

فقد أشارت مواقع إلى أن هذا المنتج (منتوس) شهد إقبالاً، أخيراً، حبّاً بالزعيم الفلسطيني السنوار.

لكن المواقع ذاتها ألمحت إلى أن منتوس على لوائح المنتجات المقاطعة تضامناً مع الفلسطينيين إزاء الحرب الإسرائيلية الدموية ضدهم. فيما قال بعض المعلقين إن المنتج كان متاحاً بالمصادفة، من بين الأشياء القليلة المتوفرة في القطاع المحاصر، وإن “الضرورات تبيح المحظورات”.

ورغم جدل ونقاش سابق، واتهام شركة منتوس بدعم إسرائيل، لا يبدو أن منتَجها مدرجٌ في القوائم الكبرى للمقاطعة التي تستهدف المنتجات الداعمة لإسرائيل.