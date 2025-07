إقبال على نعال هندية تقليدية بعد فضيحة “صندل برادا”

مومباي/ميلانو: يسعى بائعو الأحذية والحرفيون الهنود إلى الاستفادة من حالة اعتزاز بتراثهم، تصاعدتْ بعد فضيحة “صندل برادا”، لزيادة مبيعات نعال تقليدية يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، ما يحيي الآمال في إنقاذ حرفة تواجه تحديات.

خلال الأيام الماضية، ارتفعت مبيعات صندل “كولهابوري”، الذي حظي باهتمام عالمي بعد أن أثارت برادا جدلاً واسعاً بعرضها تصاميم مماثلة له في ميلانو، دون أن تنسب، في البداية، تصميم الحذاء إلى التراث الهندي.

وأثارت الصور المتداولة من عرض الأزياء انتقادات من الحرفيين الهنود الذين يصنعون الصنادل التي سميت على اسم مدينة عريقة في ولاية ماهاراشترا، وبعدها اضطرت برادا إلى الاعتراف بأن حذاءها الجديد المفتوح من الأمام مستوحى من التصاميم الهندية القديمة.

وقال راهول باراسو كامبل (33 عاماً): “رأيت الجدل وسيلة للترويج لكولهابوري”.

Prada has publicly acknowledged that its Spring/Summer 2026 Milan Fashion Week sandals were inspired by India’s traditional Kolhapuri chappals, following strong backlash over the lack of initial credit.#Prada #KolhapuriChappal #Kolhapurichappals #MilanFashionWeek #Footwear… pic.twitter.com/8x2jF64vai

