إقبال كثيف على التسوق في مدينة الدانا السورية الزاخرة بالبضائع التركية

سرمدا (إدلب) – أ ف ب: في معقل الفصائل المسلحة في شمال غرب سوريا يتوافد الزبائن إلى المتاجر التي تقدّم مروحة واسعة من البضائع المستوردة من الجارة التركية.

على مسافة أربعين كيلومترا من شرق حلب في منطقة كانت معزولة عن بقية البلد حتّى سقوط بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر تحوّلت مدينة الدانا القريبة من سرمدا في محافظة إدلب إلى مركز تجاري كبير بفضل قربها من الحدود التركية.

وتنتشر الماركات التركية المعروفة في مجالات مختلفة، من المواد الغذائية إلى الملابس، مروراً بالأجهزة المنزلية الكهربائية والأثاث في الشارع الرئيسي وتغصّ بها المُجَمّعَات التجارية الأربع المقامة في المدينة.

وعادة يتم دفع أثمان المشتريات بالليرة التركية، في حالات نادرة بالدولار.

وتقول عيشة داركالت ربّة المنزل البالغة 54 عاماً التي أتت مع عائلتها للتسوُّق «لم أر بضائع بهذه الكميّة منذ فترة طويلة جداً. ولم يعد يدري الأطفال أين يوجّهون الأنظار…ولم نكن نتصوّر أن كلّ ذلك موجود على مسافة جدّ قريبة منا، فنحن لم نكن نخرج من حلب».

فبعد 13 عاماً من الحرمان، وفي حين ما زالت حلب غارقة في العتمة مع أقلّ من ثلاث ساعات من الكهرباء يومياً، تجذب المحلات التجارية في الدانا الزبائن بأضوائها وزينتها البرّاقة وسلالمها الكهربائية. وفي حين كانت حلب ثاني كبرى مدن سوريا وعاصمتها الاقتصادية تغرق في الفقر بفعل الحرب كانت سرمدا تزدهر من جهتها. وخلافا لإدلب معقل الفصائل المسلحة التي بقي الطيران الروسي يقصفها حتّى مطلع كانون الأول/ديسمبر، سلَمت سرمدا نسبياً من القصف لقربها من الحدود التركية.

وفي العام 2021 أشار فرع «مركز كارنيغي» الأمريكي للأبحاث في الشرق الأوسط إلى أن هذا النموّ بدأ مع بداية الحرب سنة 2011 إثر القطيعة بين دمشق وأنقرة بعدما جمّد بشار الأسد الواردات التركية. غير أن رجال الأعمال المحليين الذين تكتموا على المبادلات التجارية العابرة للحدود استفادوا من تدفّق اللاجئين، فتحوّلت المدينة الصغيرة التي تضمّ 15 ألف نسمة إلى مركز تجاري مزدهر لم تقوّض نموّه الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

لكن تعذّر على بقيّة سكان البلد الوصول إليها. وبعد انتهاء «الأحداث» بحسب التوصيف المحلي، يتوافد إليها الزبائن من حلب خصوصاً وأيضاً من حمص وحماة وحتى دمشق.

وفيما يجول الزبائن بين المتاجر وقد استولت عليهم حمى الشراء كما هي الحال عادة في موسم أعياد نهاية السنة، يقول ماهر الأحمد (42 عاماً) صاحب متجر للأدوات الكهربائية المنزلية وسجاد الموكيت «فوجئ الناس اذ كانوا يعتقدون أننا نعيش في مكان خطر ينتشر فيه المجرمون. وعندما وصلوا رأوا أن لدينا كهرباء وكلّ ما يحتاجون إليه».

ويقول عماد فارس (40 عاما) الذي يقيم في الدانا منذ ثلاث سنوات بعدما ترك بلدته معرة النعمان المدمّرة «تبدو ملامح البؤس والتعب على القادمين من حلب ونحن نرى من وجوههم أنهم كانوا يعيشون في سجن». هي بوادر عودة «الحياة إلى سابق عهدها» والتي يبحث عنها الزبائن هنا، حسب ما يورد أحمد (42 عاما) الذي يضع شاشتين وألعاباً في صندوق سيارته القديمة ويقرّ «نجد كلّ شيء لكننا خصوصا على ثقة بأننا سنعود بلا مشاكل، من دون أن ينهبنا رجال الأسد».

وتزيد السيارات رباعية الدفع والمركبات الكبيرة التي تحمل لوحات محافظة إدلب وراحت تنتشر هذا الأسبوع في شوارع حلب المشهد تبايناً، لا سيما أن استيراد السيارات كان محظوراً من تركيا، ما اضطر السوريين إلى استخدام مركباتهم القديمة. ويخبر طبيب من حلب أتى أصدقاؤه للتبضّع في معاقل الفصائل المسلحة حيث الأسعار أرخص بثلاث مرات تقريبا من تلك في المدن «تعود سيارتي إلى العام 2013 وكانت تعتبر جديدة وقد عُرض علي الأسبوع الماضي 50 ألف دولار لبيعها. لكن اليوم بما إنه بات من الممكن شراء سيارة جديدة في سرمدا، فهي لم تعد تساوي أكثر من 8 آلاف دولار…لم ندرك أننا كنا مساكين».