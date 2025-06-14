سياسة | دولي | إيران

إقرار إسرائيلي بالعجز عن استهداف البرنامج النووي الإيراني كاملا

منذ 13 دقيقة

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أقر الجيش الإسرائيلي، السبت، بأنه غير قادر على استهداف جميع مكونات البرنامج النووي الإيراني.

وقال الجيش في بيان نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية معلقا على العدوان على إيران: “نتقدم وفق خطة تم إعدادها على مدار أشهر، ونعمل حسب خطوات تم تقييمها مسبقًا، ونحن مستعدون أيضا للتصعيد والتطورات”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه “يقوم بتجريد التهديدات في إيران واحدا تلو الآخر، بخطى مدروسة”.

وأقر بأن “سلاح الجو لا يستطيع التعامل مع جميع مكونات البرنامج النووي الموزعة في أنحاء إيران”.

واستدرك الجيش الإسرائيلي في بيانه: “لذلك نحن نضرب صناعة الصواريخ، ونهدد بنيتهم التحتية، ونستهدف قيادات الحكم، بالإضافة إلى منشآت نووية”.

وزعم أن “هذا المزيج من الأهداف سيؤدي إلى تعطيل البرنامج النووي لسنوات”.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

(الأناضول)

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