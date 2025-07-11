سياسة | عربي | فلسطين

إقرار إسرائيلي بـ”صمود” حماس في غزة رغم استمرار الإبادة 

منذ 30 دقيقة

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القدس: أقر عسكريون إسرائيليون يقاتلون في جنوب قطاع غزة، بأن حركة حماس لا تزال صامدة وتحتفظ بقدراتها، رغم الإبادة المستمرة والمفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي تقرير بثته القناة 12 العبرية، الجمعة، تحت عنوان “القتال لا يتوقف وحماس لا تستسلم”، قالت مراسلتها سابير ليبكين، التي رافقت قوات إسرائيلية في محاور شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، إن الواقع الميداني بعيد عن أي أجواء وقف إطلاق نار قريب.

وأضافت: “بينما تتقدم مفاوضات الدوحة، يستمر إطلاق النار في غزة بلا تباطؤ، والعدو (حماس) ليس هشًا”، وفق تعبيرها.

ونقلت عن الملازم “أ”، قائد سرية مشاة في الفرقة 71، قوله: “فوجئت بشدة القتال. كنت متأكداً أنني سأرى مزيدًا من البيوت المدمرة، لكن غزة ما زالت صامدة”.

وأضاف: “إذا كان البعض يظن أن جميع المنازل قد انهارت وأن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على غزة بالكامل، فنحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وإلى أن يُعلن وقف إطلاق النار (المحتمل)، سنواصل القتال والتدمير حتى آخر يوم”.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الصورة التي ترتسم في الميدان “مقلقة”، مبينة: “إذ تكشف عن قدرات متجددة لحركة حماس التي لا تزال، رغم الضربات، قادرة على استعادة عافيتها وإعادة تنظيم صفوفها”.

وأضاف الملازم “أ” قائلاً إن “العدو ليس ساذجًا، إنه يدرسنا كل يوم، ويراقبنا، ويفحصنا”.

وتابع: “بحسب معلوماتنا الاستخبارية، هم يرصدون كل خطوة نخطوها، ويفهمون أنماط عمل الجيش”، مشيرًا إلى أنهم بدورهم “يتعلمون كيف يبدلون أساليبهم ويبلغون أقصى قدر ممكن من القوة”.

(الأناضول)

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