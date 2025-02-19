إقفال مطار بيروت خلال تشييع حسن نصر الله.. 79 دولة تشارك

مطار رفيق الحريري في بيروت، كما يظهر من بعبدا. 15 نوفمبر 2024. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان إقفال مطار رفيق الحريري الدولي وتوقف حركة الإقلاع والهبوط لمدة أربع ساعات، يوم الأحد المقبل، تزامناً مع مراسم تشييع الأمين العام السابق لـ”حزب الله” حسن نصر الله.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن الإقفال سيبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة عصراً من يوم 23 فبراير الجاري.

ويقيم “حزب الله” مراسم التشييع في مدينة كميل شمعون الرياضية، على أن يسير المشيعون بعدها نحو موقع الدفن المستحدث لنصر الله في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى المطار.

وستشمل المراسم أيضاً تشييع القيادي البارز في الحزب هاشم صفي الدين، الذي قُتل بضربة إسرائيلية في الثالث من أكتوبر الماضي، والذي كان قد انتُخب أميناً عاماً خلفاً لنصر الله قبل مقتله.

وحسب اللجنة العليا للمراسم، ستشهد الجنازة مشاركة نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية، فيما أعلنت إيران مشاركتها “على مستوى رفيع”.

يذكر أن نصر الله كان قد دُفن مؤقتاً في مكان سري، عقب اغتياله في 27 سبتمبر الماضي، حيث حالت الظروف الأمنية خلال الأشهر الماضية دون إقامة مراسم التشييع.

(وكالات)