إقلاع أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد من مطار دمشق إلى حلب- (فيديو)

طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية في مطار دمشق قبل رحلتها إلى مدينة حلب

دمشق: أقلعت أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر، الأربعاء من مطار دمشق متجهة إلى مدينة حلب في شمال سوريا، حيث بدأ هجوم فصائل المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام” التي تتولى السلطة حاليا في البلاد.

وكان في الطائرة وهي من طراز “إيرباص” تابعة لخطوط “السورية للطيران” الوطنية، 43 شخصا من بينهم صحافيون، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وقبل ساعات قليلة من سقوط العاصمة، استقل بشار الأسد طائرة من مطار دمشق إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في غرب سوريا. وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق مع سيطرة الفصائل المعارضة على المدينة.

ولم تقلع أي طائرة من هذا المطار منذ ذلك الحين.

والاثنين، رسم موظفو المطار على طائرات تابعة لشركة “أجنحة الشام” الخاصة، علم استقلال سوريا عام 1946 الذي كان رمز الحراك الشعبي في العام 2011 ضد بشار الأسد والذي تبنته السلطات الجديدة.

كذلك، حل هذا العلم مكان العلم الذي كان سائدا في حقبة الأسد في قاعات المطار.

بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.. طائرة مدنية تقلع لأول مرة اليوم من مطار #دمشق الدولي متجهة إلى مطار حلب pic.twitter.com/cMXU699uRw — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) December 18, 2024

(أ ف ب)