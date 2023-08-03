سياسة | دولي

إقليم أمهرة الإثيوبي يطلب المساعدة من الحكومة الاتحادية بعد اضطرابات

منذ 15 دقيقة

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أديس أبابا:  طلبت حكومة إقليم أمهرة الإثيوبي من السلطات الاتحادية اليوم الخميس “اتخاذ الإجراءات المناسبة” للتعامل مع الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين ميليشيات محلية وقوات من الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.

وانقطعت اتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في بعض أنحاء الإقليم وألغيت رحلات الطيران إلى مدينتين اليوم الخميس.

وتحول عداء متصاعد بين ميليشيا فانو والسلطات الاتحادية، اللتين كانتا حليفتين في أثناء حرب أهلية في إقليم تيغراي المجاور وانتهت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إلى قتال علني هذا الأسبوع.

(رويترز)



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