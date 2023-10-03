«إكسبو 2023 الدوحة»: رئة خضراء على العالم

تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل» دشّن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر معرض البستنة الدولي الكبير «إكسبو 2023 الدوحة» الذي تنظمه الدولة، مفتتحاً بذلك فعاليات واحد من أبرز المعارض العالمية المختصة بالزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة، حيث ستُطرح سلسلة قضايا بالغة الأهمية والحيوية في ميادين الحفاظ على أسلوب حياة عصري متوافق مع التنوع البيولوجي والتوازن البيئي واستخدام المعرفة والتحضر للحفاظ على الأسلوب الحديث في الحياة.

وفازت دولة قطر بحقّ تنظيم المعرض بموجب قرار الجمعية الدولية للبستنة في آذار/ مارس 2018، وكان مقرراً أن يُفتتح في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وتمّ تأجيله إلى التاريخ الراهن بسبب جائحة كورونا. وتشارك فيه نحو 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى هيئات ومنظمات غير حكومية وخبراء في حقول الزراعة والبستنة والغذاء والبيئة.

والمعرض، الذي شهد دورته التأسيسية الأولى في هولندا سنة 1960 ويُقام كل 5 سنوات، سوف يستمر في الدوحة مدّة 6 أشهر، على أرض سجلت الرقم القياسي في المساحة الخضراء إذْ بلغت نحو 4.031 متر مربع، ومن المنتظر أن يستقطب المعرض قرابة 3 ملايين زائر للأجنحة والفعاليات المتنوعة والأنشطة والعروض.

وثمة مغزى أول جدير بالإشارة هو أن هذا المعرض الدولي الفريد يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحظى بشرف تنظيمه دولة ذات مناخ صحراوي عُرف عنها التميز في تعزيز مفهوم المدن الخضراء، وتشجيع الابتكار في مجال البستنة، والتركيز على عناصر المناخ والمياه والتربة. وكل هذا ضمن إطار توطيد أشكال التعاون الدولي على نطاق القضايا البيئية، خاصة في السياقات الكونية الراهنة التي تشير إلى تحديات كبرى تواجه المعمورة في قضايا المناخ والبيئة والتصحر والندرة.

ولأن دولة قطر تميزت أيضاً بمبادرات دبلوماسية خلاقة هدفت وتواصل استهداف تعزيز السلام الدولي والتوسط في حلّ النزاعات سلمياً، فإن المعرض الحالي يشكل نافذة قطرية جديدة على عالم أكثر استعداداً للتعاون الإيجابي في قطاع مثل الزراعة لا تخفى حساسيته وحيويته. كذلك فإن «إكسبو 2023 الدوحة» يصبح بمثابة منتدى لتبادل الخبرات والمعارف والتقنيات من جهة أولى، والتفاوض حول الاستثمارات في قطاعاتها العديدة من جانب آخر.

منطقي في هذا المضمار أن المعرض لا يعرّف زوّاره على النباتات والزهور وثقافات الزراعة في طول العالم وعرضه فقط، ولكن برامجه تتضمن أيضاً محاضرات وندوات وملتقيات يشارك فيها خبراء في الزراعة والبستنة المستدامة، وتتناول مسائل المناخ وتبدلات البيئة والتنوع البيولوجي والزراعة الذكية. كما يشهد المعرض فعاليات ثقافية وفنية وعروضاً موسيقية ومسرحية ورياضية، تتخللها أيضاً ورشات توعية وتدريب ومسابقات علوم ومعارف، تنتهي جميعها إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين الدول المشاركة وشعوب العالم قاطبة.

وإلى جانب المتعة البصرية الفائقة والاستثنائية في التعرّف على النادر من نباتات العالم وزهوره وطرائق الزراعات وثقافاتها، فإن المعرض في مكوناته كافة أقرب إلى رئة خضراء شاسعة واسعة تفتحها الدوحة على العالم بأسره.