«إكسون موبيل» الأمريكية تسلم عملياتها النفطية في حقل غرب القرنة1 العراقي إلى «بتروتشاينا» الصينية

■ بغداد – رويترز: قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد لرويترز أمس الإثنين أن شركة «»إكسون موبيل الأمريكية للطاقة سلمت العمليات رسميا في حقل غرب القرنة 1 النفطي بجنوب العراق إلى شركة «بتروتشاينا» كمقاول رئيسي.

واجتمع كبار مسؤولي النفط العراقيين مع مسؤولين تنفيذيين من شركات «إكسون موبيل» و»بتروتشاينا» و»نفط البصرة» أمس الإثنين في حقل غرب القرنة 1 بالقرب من البصرة بمناسبة خروج «إكسون» الكامل وتسليم عملياتها إلى «بتروتشاينا».

وقال وكيل الوزارة في مقابلة مع رويترز في الحقل «نجتمع اليوم لتوديع إكسون موبيل وفي الوقت نفسه نهنئ بتروتشاينا على كونها المقاول الرئيسي»

وتملك «بتروتشانيا» الحصة الأكبر في الحقل بعد رحيل «إكسون».

وفي العام الماضي، وقع العراق اتفاقية بيع للاستحواذ على 22.7 في المئة من حصة «إكسون موبيل» في غرب القرنة 1 من قبل شركة نفط البصرة الحكومية العراقية، في حين اشترت شركة «بيرتامينا» الإندونيسية المملوكة للدولة النسبة المتبقية البالغة 10 في المئة من حصة «إكسون» لترفع حصتها إلى 20 في المئة.

وقال محمد أن التسوية النهائية التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة بين وزارة النفط العراقية و»إكسون» تخدم مصالح الطرفين.

وأضاف أن غرب القرنة 1 ينتج حالياً نحو 550 ألف برميل يومياً.

وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم وتقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 20 مليار برميل.

وأوضح رئيس «شركة نفط البصرة» أن العراق و»بتروتشاينا» يخططان لزيادة الإنتاج إلى 600 ألف برميل يومياً بنهاية 2024.

وأفاد مسؤولون في «شركة نفط البصرة» بأنه بعد خروج إكسون من غرب القرنة 1 لن يكون لها أي وجود في قطاع الطاقة العراقي.

وأشار وكيل وزارة النفط إلى أن الحكومة حريصة على دعوة شركة «إكسون موبيل» للعب دور في تطوير مشاريع الطاقة المستقبلية.