“إكس” تعتزم جمع بيانات بيومترية وتعليم وتاريخ عمل مستخدمين من أجل الذكاء الاصطناعي

نيويورك: وسعت منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، والتي كانت تعرف سابقا باسم “تويتر”، من عمليات جمع بيانات المستخدمين لتشمل معلومات بيومترية.

ويحظى نوع المعلومات التي يجري جمعها- والطريقة التي تعتزم المنصة استخدامها، باهتمام المراقبين في مجال التكنولوجيا.

وأضافت الشركة مؤخرا إلى سياسة الخصوصية على الإنترنت “ربما نستخدم المعلومات التي نجمعها.. للمساعدة في تدريب نماذج التعلم الآلي أو نماذج الذكاء الاصطناعي من أجل الغرض المحدد في هذه السياسة”.

لكن هذه الأغراض غير واضحة تماما- باستثناء التوثيق وعمل الخدمات- وتعريف إكس للبيانات البيومترية غير كامل فيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة. تعرف وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الخصائص البيومترية على أنها “خصائص جسدية مميزة مثل بصمات الأصابع، والتي يمكن استخدامها للتعرف الآلي”.

وتعتزم إكس تسجيل المعلومات بشأن مستوى تعليم مستخدميها وتاريخ عملهم. وسيتم استخدام هذه البيانات، وفقا لشركة ماسك المتطورة من أجل تقديم توصيات للوظائف. وسيبدأ التغيير في أساليب جمع المعلومات على المنصة بنهاية أيلول/ سبتمبر الجاري.

(د ب أ)