سياسة | دولي | إيران

“إكس” توقف حساب المرشد الأعلى الإيراني بعد منشور بالعبرية

28 - أكتوبر - 2024

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

واشنطن: أوقفت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” حسابا جديدا نيابة عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي نشر رسائل بالعبرية.

وتم تعليق الحساب صباح اليوم الاثنين مع ملاحظة تفيد بأن “إكس” توقف الحسابات التي تنتهك قواعدها، لكن لم يتضح على الفور ما هي الانتهاكات. ولم ترد منصة التواصل الاجتماعي، التي يمتلكها إيلون ماسك، على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد برس.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن شنت إسرائيل هجمات على إيران علنا لأول مرة يوم السبت الماضي. وقال خامنئي في خطاب يوم الأحد إن الضربات الإسرائيلية “لا ينبغي تضخيمها ولا التقليل من شأنها”، لكنه لم يدع صراحة إلى الانتقام.

وافتتح الحساب يوم الأحد برسالة بالعبرية تقول: “بسم الله الرحمن الرحيم”.

وقد أبقى مكتب خامنئي على عدة حسابات على إكس للمرشد الأعلى البالغ من العمر 85 عاما لسنوات، وأرسل رسائل بعدة لغات في السابق.

وتناولت رسالة ثانية خطاب خامنئي يوم الأحد وتم إرسالها على حسابه باللغة الإنكليزية، حيث قال: “الصهاينة يرتكبون خطأ في حساباتهم فيما يتعلق بإيران. إنهم لا يعرفون إيران. لم يتمكنوا بعد من فهم قوة وعزيمة الشعب الإيراني بشكل صحيح”. وقد أشارت الرسالة إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم السبت الماضي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تعليق أو إزالة حساب خامنئي من وسائل التواصل الاجتماعي. ففي فبراير/ شباط الماضي، أزالت “ميتا” حسابات فيسبوك وإنستغرام الخاصة بالمرشد الأعلى بسبب دعمه لحركة حماس بعد هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

