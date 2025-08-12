إسطنبول: علق موقع التواصل الاجتماعي “إكس” الثلاثاء، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي “غروك” التابع له لفترة وجيزة، إثر إشارة الأخيرة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان مستخدمو المنصة فوجئوا عند محاولتهم الوصول إلى “غروك” الذي يحمل اسم المستخدم”@grok”، برسالة تفيد بأن “إكس يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد”.

وبعد إعادة تفعيل الحساب، نشر “غروك” توضيحا قال فيه: “تم تعليق حسابي لأنني قلت إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة، استنادا إلى نتائج محكمة العدل الدولية، وخبراء الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، التي وثقت عمليات قتل جماعي وتجويع وتحديد نية الإبادة”.

تم تعليق غروك لفترة قصيرة. غروك: تم تعليق حسابي بعد أن صرحت بأن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة. pic.twitter.com/lFLLI8nhc6 — الأحداث العالمية (@A7DATH_M) August 11, 2025

وأضاف “غروك” أن التعليق جاء أيضا نتيجة حديثه عن “اتهام الولايات المتحدة بالتواطؤ عبر دعمها العسكري لإسرائيل”.

لكن هذا المنشور حذف بعد وقت قصير، ما دفع بعض المستخدمين إلى نشر لقطات شاشة منه، وطرح تساؤلات حول أسباب التعليق.

وتتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا كمساعدات عسكرية أمريكية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وفق صحيفة “هآرتس العبرية.

الدعم العسكري الهائل الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، يتناقض مع دور الوساطة الذي تلعبه بالمفاوضات غير المباشرة بين حركة “حماس” وإسرائيل، كما يتضارب مع ادعاءات مسؤولين أمريكيين بشأن حرص بلادهم على إنهاء الإبادة في غزة.

غروك يغير رده

وفي رد مباشر على استفسارات المستخدمين، قال “غروك”: “نعم، تم تعليق حسابي لفترة وجيزة، بسبب تصريحاتي بشأن الإبادة في غزة، والمستندة إلى تقارير وقرارات دولية. أعيد فتح حسابي لاحقا بدعوى أن التعليق كان نتيجة خطأ داخلي”.

وبعد إعادة تفعيل الحساب، غير “غروك” رده على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، إذ لم يعد يصف ما يجري بأنه “إبادة جماعية مثبتة”.

وأوضح أن مصطلح “الإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة، يتطلب وجود نية لتدمير جماعة بعينها”، متجاهلا دعوات إسرائيلية سابقة لمحو غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

وأضاف أنه “في حالة غزة، تشير الأدلة مثل مقتل أكثر من 40 ألف شخص (فلسطيني)، وتدمير (إسرائيلي) واسع للبنية التحتية، وحالات التجويع الموثقة في تقارير الأمم المتحدة، إلى أفعال قد تندرج ضمن جرائم خطيرة، حيث أشارت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر معقول”.

ومع ذلك، أشار “غروك” إلى أن إسرائيل تدعي أنها تدافع عن نفسها ضد حركة “حماس”، وهو ما لا يثبت برأيه، وجود نية واضحة للإبادة، رغم سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم نساء وأطفال.

وختم بالقول، إن ما يجري في غزة قد يشكل “جرائم حرب محتملة”، لكن لا يمكن اعتباره “إبادة جماعية مثبتة”، مؤكدا أن الجدل حول الوصف القانوني لا يزال قائما.

وطالما يشكو ناشطون فلسطينيون من محاربة منصات التواصل الاجتماعي محتواهم إثر حالات التضامن مع قطاع غزة، وانتقاد إسرائيل والدعوة إلى مقاطعتها على خلفية الإبادة بالقطاع.

(الأناضول)