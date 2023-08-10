‮«‬إكواس‮»‬‭ ‬تأمر‭ ‬بنشر‭ ‬‮«‬قوتها‭ ‬الاحتياطية‮»‬‭ ‬لاستعادة‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬النيجر

لندن‭ -‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬‭- ‬ووكالات‭ : ‬قرر‭ ‬قادة‭ ‬الجماعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭ (‬إكواس‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬نشر‭ “‬القوة‭ ‬الاحتياطية‭” ‬التابعة‭ ‬للمنظمة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لاستعادة‭ ‬النظام‭ ‬الدستورى‭ ‬فى‭ ‬النيجر،‭ ‬وفق‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬قراءتها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬قمة‭ ‬عقدت‭ ‬فى‭ ‬أبوجا‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضية‭ “‬إكواس‭” ‬عمر‭ ‬توراي‭ ‬إثر‭ ‬القمة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬أمرت‭ “‬بنشر‭ ‬القوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬لإكواس‭ ‬لاستعادة‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬النيجر‭”.‬

لم‭ ‬يتسن‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬عمليا‭ “‬نشر‭ ‬القوة‭”.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬النيجيري‭ ‬بولا‭ ‬تينوبو،‭ ‬رئيس‭ ‬الجماعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬قبل‭ ‬قراءة‭ ‬القرارات‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ “‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭”.‬

وأضاف‭ “‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خيار‭ ‬مستبعد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬كملاذ‭ ‬أخير‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬فلن‭ ‬يفعله‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬أجلنا‭”.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬الحسن‭ ‬واتارا‭ ‬للصحافة‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬القمة‭ ‬إن‭ “‬الجماعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭ ‬تدخلت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ليبيريا‭ ‬وسيراليون‭ ‬وغامبيا‭ ‬وغينيا‭ ‬بيساو‭” ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬نظامها‭ ‬الدستوري‭ ‬مهددا‭. ‬وتابع‭ “‬اليوم،‭ ‬النيجر‭ ‬تعيش‭ ‬وضعا‭ ‬مماثلا‭ ‬وأريد‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬إكواس‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬قبول‭ ‬ذلك‭”. ‬وأضاف‭ ‬واتارا‭ “‬حاولنا‭ ‬التحاور‭ ‬مع‭ ‬الانقلابيين‭ ‬في‭ ‬النيجر،‭ ‬أرسلنا‭ ‬وفودا‭ ‬وشخصيات‭ ‬رفيعة‭ … ‬لكنهم‭ ‬أبقوا‭ ‬الرئيس‭ (‬محمد‭) ‬بازوم‭ ‬رهينة‭”. ‬وفي‭ ‬تعبير‭ ‬جديد‭ ‬عن‭ ‬مقاومتهم‭ ‬للضغوط‭ ‬الدولية،‭ ‬أعلن‭ ‬قادة‭ ‬الانقلاب،‭ ‬الخميس،‭ ‬تعيين‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭.‬

وسيتولى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد‭ ‬علي‭ ‬الأمين‭ ‬زين،‭ ‬وهو‭ ‬مدني،‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬مسؤولاً،‭ ‬فيما‭ ‬سيتسلم‭ ‬جنرالان‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬الجديد‭ ‬حقيبتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية‭. ‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬حيال‭ ‬بازوم‭ (‬63‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وعائلته‭ ‬يعيشون‭ ‬وفق‭ ‬التقارير‭ ‬في‭ “‬ظروف‭ ‬مؤسفة‭”. ‬وذكرت‭ “‬سي‭ ‬أن‭ ‬أن‭”‬،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬بازوم‭ ‬معزول‭ ‬ولا‭ ‬يأكل‭ ‬غير‭ ‬الأرز‭ ‬والمعكرونة‭. ‬وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬غربيين‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ “‬هدد‭ ‬بقتل‭ ‬الرئيس‭ ‬المعزول‭ ‬محمد‭ ‬بازوم‭” ‬إذا‭ ‬تدخلت‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬عسكريا‭.‬