إكواس تعرب عن “قلقها العميق” إزاء الأزمة بين مالي والجزائر- (بيان)

لاغوس: أعربت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الأربعاء عن “قلقها العميق” إزاء تصاعد التوترات الدبلوماسية بين مالي والجزائر.

واتهمت مالي في الأول من نيسان/أبريل الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيشها فوق أراضيها، في انتهاك للمجال الجوي المالي.

ونفت الجزائر هذا الاتهام، وسرعان ما تدهورت العلاقات بين الجارتين.

وأعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو في السادس من نيسان/أبريل استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي أعلنت بدورها استدعاء سفيريها لدى مالي والنيجر.

في الأثناء، أغلقت كل من الجزائر ومالي المجال الجوي أمام الأخرى الاثنين.

كما أعلن المجلس العسكري في مالي انسحابه بشكل فوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة التي تتخذ من الجزائر مقرا، وهي تحالف ضد “الإرهاب”، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية “بسبب أعمال العدوان”.

وقالت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان الأربعاء إنها “تتابع بقلق التطورات الأخيرة التي أثرت على العلاقات” بين مالي والجزائر وأعربت عن “قلقها العميق”.

ودعت إكواس “مالي والجزائر إلى تهدئة التوترات وتعزيز الحوار واستخدام الآليات الإقليمية والقارية لحل النزاعات”.

COMMUNIQUE SUR LES RELATIONS ENTRE LE MALI ET L'ALGERIE / COMMUNIQUE ON MALI AND ALGERIA RELATIONS pic.twitter.com/MEc7OJVgl2 — Ecowas – Cedeao (@ecowas_cedeao) April 9, 2025

وتظاهر نحو مئة شاب الثلاثاء أمام السفارة الجزائرية في باماكو احتجاجا على “تصرفات الجزائر”.

تدهورت العلاقات بين مالي وجارتها الشمالية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، مع استدعاء متبادل للسفراء في كانون الأول/ديسمبر 2023 استمر أقل من شهرين.

وتتهم مالي الجزائر بإقامة علاقات مع “الجماعات الإرهابية” خصوصا في منطقة الحدود، حيث تكبد الجيش المالي وحلفاؤه الروس خسائر فادحة في تموز/يوليو الماضي ضد متمردين غالبيتهم من الطوارق.

وفي كانون الثاني/يناير 2024، أعلنت المجلس العسكري في مالي “الإنهاء الفوري” لاتفاق الجزائر للسلام الذي تم توقيعه عام 2015 ولطالما اعتبر أحد أعمدة استقرار البلاد.

وتواجه مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية تغذيها أعمال العنف التي ترتكبها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وعصابات إجرامية محلية.

(أ ف ب)