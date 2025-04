إكواس تعرب عن “قلقها العميق” إزاء الأزمة بين مالي والجزائر- (بيان)

لاغوس: أعربت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الأربعاء عن “قلقها العميق” إزاء تصاعد التوترات الدبلوماسية بين مالي والجزائر.

واتهمت مالي في الأول من نيسان/أبريل الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيشها فوق أراضيها، في انتهاك للمجال الجوي المالي.

ونفت الجزائر هذا الاتهام، وسرعان ما تدهورت العلاقات بين الجارتين.

وأعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو في السادس من نيسان/أبريل استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي أعلنت بدورها استدعاء سفيريها لدى مالي والنيجر.

في الأثناء، أغلقت كل من الجزائر ومالي المجال الجوي أمام الأخرى الاثنين.

كما أعلن المجلس العسكري في مالي انسحابه بشكل فوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة التي تتخذ من الجزائر مقرا، وهي تحالف ضد “الإرهاب”، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية “بسبب أعمال العدوان”.

وقالت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان الأربعاء إنها “تتابع بقلق التطورات الأخيرة التي أثرت على العلاقات” بين مالي والجزائر وأعربت عن “قلقها العميق”.

ودعت إكواس “مالي والجزائر إلى تهدئة التوترات وتعزيز الحوار واستخدام الآليات الإقليمية والقارية لحل النزاعات”.

