“إلباييس” الإسبانية: المساعدات الإنسانية في غزة أداة سيطرة

مدريد: بعد أشهر من الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، استشهد شخصان على الأقل في غارة على مستودع أغذية. وعلّقت صحيفة “إلباييس” الإسبانية على الحادث، في عددها الصادر اليوم الخميس: “تُظهر هذه الأحداث بوضوح مدى خطورة استغلال إسرائيل للمساعدات الإنسانية- بدعم من الولايات المتحدة- ضد السكان المدنيين في قطاع غزة المتضرر بشدة. فبدلاً من التخفيف الفعّال من معاناة السكان، الذين تكبدوا بالفعل فقدان أكثر من 50 ألف حياة نتيجة الهجوم العسكري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسهم المبادرة الإسرائيلية- الأمريكية في فوضى أكبر في توزيع المساعدات الضرورية للحياة”.

وأضافت الصحيفة: “تمتلك الأمم المتحدة، بمنظماتها المتخصصة، مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، الخبرة والبنية التحتية، والأهم من ذلك، الشرعية اللازمة للتصرف في حالات الطوارئ. ينبغي أن تقود هذه المنظمات جهود الإغاثة، لأنها تضمن الكفاءة والنزاهة واحترام كرامة الإنسان. (…) ولكن رغم كل ما يعانيه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة منذ عام ونصف، فإن ما يهم بنيامين نتنياهو هو تحويل المساعدات (…) إلى أداة للسيطرة”.

(د ب أ)