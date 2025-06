إلتون جون يصارح الجمهور في لندن: فقدت بصري- (فيديو)

لندن: صارح المغني البريطاني إلتون جون الجمهور في مسرح في العاصمة لندن بأنه فقد بصره بسبب معاناته من مشكلات صحية.

وحضر النجم، وهو أحد أكثر من حققت ألبوماتهم وأعمالهم مبيعات على الإطلاق، العرض الأول لمسرحية غنائية جديدة في ويست إند في لندن الأحد لكنه قال إنه لا يستطيع مشاهدة الأداء.

وقال إلتون جون (77 عاما) للجمهور “كما يعلم بعضكم.. عانيت من مشكلات والآن فقدت بصري. لم أتمكن من مشاهدة العرض لكنني استمتعت به”، وذلك وفقا لما نقلته عنه صحيفة ديلي ميل.

Sir Elton John told fans he had lost his eyesight and could not see the stage at a red carpet launch on Sunday night.

