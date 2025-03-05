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إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه وزيادة نفقة نجلي زينة

5 - مارس - 2025

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“القدس العربي”: قضت محكمة الأسرة المختصة، بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة نجليه من الفنانة زينة الى 80 ألف جنيه شهريًا، بعد حصوله على 30 مليون جنيه أجراً عن فيلم أولاد رزق.

وكان دفاع الفنانة زينة قد تقدم بدعوى قضائية ضد أحمد عز، يطالب خلالها بزيادة نفقة نجليها، والمسكن والخادمة، وذلك بعد حصوله على 30 مليون جنيه عن فيلم أولاد رزق.

وأوضح محامي زينة أنه تقدم بمستندات رسمية تكشف الدخل الحقيقي السنوي الذي يتحصل عليه الفنان أحمد عز، وخاصة بعد فيلم “أولاد رزق 3″، بالإضافة الى عدد من الإعلانات، وسيرفق هذه المستندات في مذكرة دعوى نفقة للصغيرين بشأن حقهما في الحصول على نفقة شهريًا.

كما قضت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بعدم قبول الاستئناف المقدم من أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزامه بدفع 23 ألفًا و306 جنيهات إسترلينية، ما يعادل مليون جنيه مصري، قيمة المصروفات الدراسية لنجليه التوأم من زينة، عن العام الدراسي 2022-23، بحسب مجلة “لها”.

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  1. يقول ملاحظ:
    مارس 6, 2025 الساعة 11:58 ص

    ماهذا البذخ في النفقة ………هل هذا مايقرره الشرع حتى في حالة زواج شرعي …..ام تعسف وانتقائية في تنفيذ القانون اذا كان هذا فعلا قانون……..وهل الموطن المصري يصرف كل هذه الاموال شهريا وسنويا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    رد

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