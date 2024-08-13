إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من “زلزال ضخم” في اليابان

طوكيو: تسبب القلق من احتمال حدوث زلزال ضخم في اليابان بإلغاء الآلاف من حجوزات الفنادق في المناطق التي تعتبر معرضة لخطر شديد، ما ألحق ضرراً بالسياحة في هذه الفترة المهمة من العام، على ما ذكر عاملون في القطاع الاثنين.

في أول تحذير من نوعه رجحت وكالة الأرصاد الجوية وقوع زلزال ضخم عقب هزة بقوة 7,1 درجات في جنوب اليابان الخميس أوقعت 15 جريحا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن “احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يعني أن الزلزال سيحدث بشكل مؤكد”.

ويتعلق تحذير وكالة الأرصاد بــ”منطقة الاندساس” في أخدود نانكاي بين صفيحتين تكتونيتين في المحيط الهادئ، حيث سبق أن وقعت زلازل أخرى.

تعرضت اليابان لزلازل مدمرة بقوة ثماني أو تسع درجات كل قرن أو قرنين.

وفي غرب كوتشي، وهي من المناطق الأكثر عرضة للأضرار، ألغى 9400 شخص على الأقل حجوزاتهم الفندقية منذ التحذير، على ما ذكر اتحاد فنادق محلي.

وقال سوسومو نيشيتاني، ممثل القطاع إن الإلغاءات المتعلقة بين 9 و18 آب/أغسطس الحقت خسارة تقدر بنحو 140 مليون ين (حوالي 868500 يورو).

ويتزامن التحذير من وقوع زلزال ضخم مع عطلة سنوية يزور فيها العديد من اليابانيين عائلاتهم.

وأكد نيشيتاني أنه “في العادة، تكون جميع الفنادق والنزل في مدينتنا مشغولة في هذا الوقت من العام”.

واعتبرت وسائل الإعلام المحلية أنه يجب رفع التحذير الخميس المقبل ما لم يتم رصد أي نشاط زلزالي غير مألوف.

واضاف نيشيتاني “لدينا أمل ضئيل في تسجيل حجوزات جديدة عند رفع التحذير”.

(أ ف ب)