سياسة | دولي | الولايات المتحدة

إلغاء الحماية المؤقتة لبعض الأفغان في الولايات المتحدة

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

واشنطن: أصبح أقل من 12 ألف أفغاني يعيشون في الولايات المتحدة مشمولين بالحماية من الترحيل وحاصلين على تصاريح عمل بموجب برنامج حكومي أمريكي يُعرف باسم “وضع الحماية المؤقتة”.

ولكن اعتبارا من يوم الإثنين، انتهى العمل بهذا الوضع.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت في شهر أيار/ مايو الماضي أنها ستنهي حالة الحماية خلال 60 يوما، مشيرة إلى أن الأوضاع في أفغانستان قد تحسنت.

ويُعدّ عدد الأفغان المشمولين بالحماية بموجب هذا البرنامج محدودا نسبيا مقارنة بإجمالي عدد الأفغان، حوالي 180 ألفا، الذين دخلوا الولايات المتحدة منذ أن استعادت طالبان السيطرة على البلاد في عام 2021.

إلا أن الإيحاء بأن العودة إلى أفغانستان باتت آمنة أثار غضب العديد من النشطاء والمتطوعين.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إلغاء الحماية المؤقتة للأفغان في أمريكا يثير مخاوف واسعة من الترحيل
12 - أبريل - 2025
المئات من قدامى المحاربين وغيرهم يطالبون ترامب بمواصلة إعادة توطين الأفغان المعرضين للخطر
9 - يناير - 2025
إجلاء خمس نساء أفغانيات مهددات من حركة طالبان إلى فرنسا- (صور)
4 - سبتمبر - 2023
العثور في أنقرة على جثث خمسة أفغان قتلوا طعنا
11 - نوفمبر - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية