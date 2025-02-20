إلغاء المؤتمر الصحافي المقرر بين زيلينسكي والمبعوث الأمريكي

كييف: انتهى اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ، وتم إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا عقده في كييف.

أفاد بذلك متحدث الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف في تصريحات صحافية، الخميس، على خلفية عقد الاجتماع.

وقال نيكيفوروف إن المؤتمر الصحافي تم إلغاؤه بناء على طلب الجانب الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة السعودية الرياض، استضافت الثلاثاء محادثات روسية أمريكية، تناولت علاقات البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تأكيد أوروبي أن “السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه دون أوروبا”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.

(الأناضول)